عداد كورونا.. الإصابات نحو 42.4 مليون والوفيات أكثر من مليون

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً وعدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 مليون

يقترب عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، مليون حالة وفاة.

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185 وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقاً لرويترز.

تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات والثالث من حيث الوفيات، حيث سجلت أكثر من 7.8 مليون إصابة و117,956، في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 156,471 حالة وفاة.