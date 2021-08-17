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"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة

أشاد بجهود الجهات الصحية للحد من انتشار كورونا وتطبيق الاحترازات

ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442- 1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا الجميع لضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الجهات الصحية؛ سائلًا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة، كما هنأ الجميع بالعام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة؛ حيث أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونِسَب إنجازها، واتخذ عددًا من القرارات خلال الاجتماع؛ من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدّم أمير الشرقية شكره للجميع؛ مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- من أجل رفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

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"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة
سبق

ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442- 1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا الجميع لضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الجهات الصحية؛ سائلًا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة، كما هنأ الجميع بالعام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة؛ حيث أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونِسَب إنجازها، واتخذ عددًا من القرارات خلال الاجتماع؛ من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدّم أمير الشرقية شكره للجميع؛ مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- من أجل رفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
02:10 PM

"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة

أشاد بجهود الجهات الصحية للحد من انتشار كورونا وتطبيق الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442- 1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا الجميع لضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الجهات الصحية؛ سائلًا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة، كما هنأ الجميع بالعام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة؛ حيث أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونِسَب إنجازها، واتخذ عددًا من القرارات خلال الاجتماع؛ من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدّم أمير الشرقية شكره للجميع؛ مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- من أجل رفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

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