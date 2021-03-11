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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

هل يُمنع أخذ الجرعة الأولى "فايزر" والثانية "أسترازينيكا".. "الصحة" تجيب

رداً على تساؤل لأحد المغردين حول الأثر الطبي للجرعتين المختلفتين

في استفسار لأحد المغردين حول: هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من شركة والجرعة الثانية من شركة أخرى؟ أجابت وزارة الصحة عبر "937" أنه ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح.

وتفصيلاً؛ قال السائل: إذا أخذت الجرعة الأولى لقاح (فايزر) والجرعة الثانية لأي سبب كان أخذت (أسترازينيكا) هل هناك إشكالية؟ لتجيب "الصحة" بقولها: "ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح".

وزارة الصحة لقاح فايزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يُمنع أخذ الجرعة الأولى "فايزر" والثانية "أسترازينيكا".. "الصحة" تجيب
سبق

في استفسار لأحد المغردين حول: هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من شركة والجرعة الثانية من شركة أخرى؟ أجابت وزارة الصحة عبر "937" أنه ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح.

وتفصيلاً؛ قال السائل: إذا أخذت الجرعة الأولى لقاح (فايزر) والجرعة الثانية لأي سبب كان أخذت (أسترازينيكا) هل هناك إشكالية؟ لتجيب "الصحة" بقولها: "ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:41 PM

هل يُمنع أخذ الجرعة الأولى "فايزر" والثانية "أسترازينيكا".. "الصحة" تجيب

رداً على تساؤل لأحد المغردين حول الأثر الطبي للجرعتين المختلفتين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
14,021

في استفسار لأحد المغردين حول: هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من شركة والجرعة الثانية من شركة أخرى؟ أجابت وزارة الصحة عبر "937" أنه ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح.

وتفصيلاً؛ قال السائل: إذا أخذت الجرعة الأولى لقاح (فايزر) والجرعة الثانية لأي سبب كان أخذت (أسترازينيكا) هل هناك إشكالية؟ لتجيب "الصحة" بقولها: "ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح".

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