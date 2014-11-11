شاهد .. أمطار صباحية تنعش أجواء حائل وتنبيه "الأرصاد" يبشر بالمزيد

المنطقة على موعد مع حالة هطولات متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل؛ شملت مدينة حائل وعدداً من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار -بمشيئة الله-.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً للمنطقة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة؛ موضحة أن الحالة تصحبها رياح سطحية نشطة وشبه انعدام للرؤية وتبدأ 2 ظهر اليوم وتستمر للسابعة ونصف من مساء اليوم.. وتشمل الحالة: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذّرت، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بينها حائل، بتداءً من يوم غدٍ حتى يوم الجمعة المقبل, مشيرة إلى أنها تتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاءٍ من المملكة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنية السلامة للجميع.