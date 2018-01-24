"الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل

"المتحمي": تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية

علمت "سبق" بانتشار مرض الدرن في مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وتأكيد إصابة، والاشتباه في آخرين، وإحالة حالة لجدة، والاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالمركز المخالطين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" إصابة 3 من نزلاء مركز التأهيل الشامل (27 - 24 - 17 سنة)، وإحالة أحدهم لأحد مستشفيات جدة، كما تم الاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالتأهيل الشامل.

وعرضت "سبق" التساؤل على إبراهيم المتحمي، المتحدث لصحة القنفذة، الذي أكد الحالات بقوله: "هناك حالة مؤكدة، وحالتا اشتباه. المؤكدة منومة بالمستشفى العام، وحالة اشتباه تم تنويمها أيضًا بالعزل بمستشفى القنفذة العام، وحالة اشتباه أخرى تم تحويلها".

وأضاف: "تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية لمثل هذه الحالات للتأكد من سلامتهم، وجارٍ الاستمرار في المتابعة اليومية للتأكد من سلامة الوضع الطبي لهم.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل الذي وعد بالرد، وسيُنشر في حينه.

يُذكر أن الدرن هو المعروف بالسل الرئوي، وهو أحد الأمراض التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية التي تهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي، وغالبًا ما تنتقل العدوى عن طريق رذاذ المصاب الذي يصل للآخرين بالعطاس، أو السعال، أو الكلام. والعلامات التي تظهر على المصابين هي السعال الذي يستمر أسابيع عدة، والسعال المصحوب بالدم، وألم الصدر، خاصة عند التنفس أو السعال، وفقدان الوزن غير المقصود، والتعب والإعياء العام، والحمى والقشعريرة، والتعرق الليلي، وفقدان الشهية، وألم في الظهر إذا كان السل قد أصاب الحبل الشوكي وليس الرئتين، وظهور الدم في البول إذا أصاب السل الكليتين وليس الرئتين.