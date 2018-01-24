النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل

"المتحمي": تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية

علمت "سبق" بانتشار مرض الدرن في مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وتأكيد إصابة، والاشتباه في آخرين، وإحالة حالة لجدة، والاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالمركز المخالطين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" إصابة 3 من نزلاء مركز التأهيل الشامل (27 - 24 - 17 سنة)، وإحالة أحدهم لأحد مستشفيات جدة، كما تم الاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالتأهيل الشامل.

وعرضت "سبق" التساؤل على إبراهيم المتحمي، المتحدث لصحة القنفذة، الذي أكد الحالات بقوله: "هناك حالة مؤكدة، وحالتا اشتباه. المؤكدة منومة بالمستشفى العام، وحالة اشتباه تم تنويمها أيضًا بالعزل بمستشفى القنفذة العام، وحالة اشتباه أخرى تم تحويلها".

وأضاف: "تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية لمثل هذه الحالات للتأكد من سلامتهم، وجارٍ الاستمرار في المتابعة اليومية للتأكد من سلامة الوضع الطبي لهم.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل الذي وعد بالرد، وسيُنشر في حينه.

يُذكر أن الدرن هو المعروف بالسل الرئوي، وهو أحد الأمراض التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية التي تهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي، وغالبًا ما تنتقل العدوى عن طريق رذاذ المصاب الذي يصل للآخرين بالعطاس، أو السعال، أو الكلام. والعلامات التي تظهر على المصابين هي السعال الذي يستمر أسابيع عدة، والسعال المصحوب بالدم، وألم الصدر، خاصة عند التنفس أو السعال، وفقدان الوزن غير المقصود، والتعب والإعياء العام، والحمى والقشعريرة، والتعرق الليلي، وفقدان الشهية، وألم في الظهر إذا كان السل قد أصاب الحبل الشوكي وليس الرئتين، وظهور الدم في البول إذا أصاب السل الكليتين وليس الرئتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل
سبق

علمت "سبق" بانتشار مرض الدرن في مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وتأكيد إصابة، والاشتباه في آخرين، وإحالة حالة لجدة، والاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالمركز المخالطين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" إصابة 3 من نزلاء مركز التأهيل الشامل (27 - 24 - 17 سنة)، وإحالة أحدهم لأحد مستشفيات جدة، كما تم الاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالتأهيل الشامل.

وعرضت "سبق" التساؤل على إبراهيم المتحمي، المتحدث لصحة القنفذة، الذي أكد الحالات بقوله: "هناك حالة مؤكدة، وحالتا اشتباه. المؤكدة منومة بالمستشفى العام، وحالة اشتباه تم تنويمها أيضًا بالعزل بمستشفى القنفذة العام، وحالة اشتباه أخرى تم تحويلها".

وأضاف: "تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية لمثل هذه الحالات للتأكد من سلامتهم، وجارٍ الاستمرار في المتابعة اليومية للتأكد من سلامة الوضع الطبي لهم.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل الذي وعد بالرد، وسيُنشر في حينه.

يُذكر أن الدرن هو المعروف بالسل الرئوي، وهو أحد الأمراض التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية التي تهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي، وغالبًا ما تنتقل العدوى عن طريق رذاذ المصاب الذي يصل للآخرين بالعطاس، أو السعال، أو الكلام. والعلامات التي تظهر على المصابين هي السعال الذي يستمر أسابيع عدة، والسعال المصحوب بالدم، وألم الصدر، خاصة عند التنفس أو السعال، وفقدان الوزن غير المقصود، والتعب والإعياء العام، والحمى والقشعريرة، والتعرق الليلي، وفقدان الشهية، وألم في الظهر إذا كان السل قد أصاب الحبل الشوكي وليس الرئتين، وظهور الدم في البول إذا أصاب السل الكليتين وليس الرئتين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:03 AM

"الدرن" يضرب "تأهيل القنفذة".. اشتباه وتنويم وعزل وتحويل

"المتحمي": تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
5
4,320

علمت "سبق" بانتشار مرض الدرن في مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وتأكيد إصابة، والاشتباه في آخرين، وإحالة حالة لجدة، والاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالمركز المخالطين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" إصابة 3 من نزلاء مركز التأهيل الشامل (27 - 24 - 17 سنة)، وإحالة أحدهم لأحد مستشفيات جدة، كما تم الاشتباه في إصابة اثنين من عمال العناية بالتأهيل الشامل.

وعرضت "سبق" التساؤل على إبراهيم المتحمي، المتحدث لصحة القنفذة، الذي أكد الحالات بقوله: "هناك حالة مؤكدة، وحالتا اشتباه. المؤكدة منومة بالمستشفى العام، وحالة اشتباه تم تنويمها أيضًا بالعزل بمستشفى القنفذة العام، وحالة اشتباه أخرى تم تحويلها".

وأضاف: "تم التعامل مع جميع المخالطين وفق البروتوكولات الطبية لمثل هذه الحالات للتأكد من سلامتهم، وجارٍ الاستمرار في المتابعة اليومية للتأكد من سلامة الوضع الطبي لهم.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل الذي وعد بالرد، وسيُنشر في حينه.

يُذكر أن الدرن هو المعروف بالسل الرئوي، وهو أحد الأمراض التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية التي تهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي، وغالبًا ما تنتقل العدوى عن طريق رذاذ المصاب الذي يصل للآخرين بالعطاس، أو السعال، أو الكلام. والعلامات التي تظهر على المصابين هي السعال الذي يستمر أسابيع عدة، والسعال المصحوب بالدم، وألم الصدر، خاصة عند التنفس أو السعال، وفقدان الوزن غير المقصود، والتعب والإعياء العام، والحمى والقشعريرة، والتعرق الليلي، وفقدان الشهية، وألم في الظهر إذا كان السل قد أصاب الحبل الشوكي وليس الرئتين، وظهور الدم في البول إذا أصاب السل الكليتين وليس الرئتين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,680
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,361
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,589
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,517

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة