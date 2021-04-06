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إطلاق 3 مبادرات ميدانية تُعزز البيئة الصحية لرواد الحرمين الشريفين

السديس أكد تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أمس، مبادرات "ميدان محترز، تفويج مسؤول، حشود محصنة" الهادفة في مخرجاتها إلى تعزيز البيئة الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى بالمسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي وكالة الشؤون الميدانية، بالعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لشهر رمضان الاستثنائي هذا العام.

وأشار إلى أن حِزَم المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة تتناغم مع الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك؛ بهدف خلق منظومة عمل ميداني مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية ومتطلبات مكافحة العدوى ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق 3 مبادرات ميدانية تُعزز البيئة الصحية لرواد الحرمين الشريفين
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أمس، مبادرات "ميدان محترز، تفويج مسؤول، حشود محصنة" الهادفة في مخرجاتها إلى تعزيز البيئة الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى بالمسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي وكالة الشؤون الميدانية، بالعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لشهر رمضان الاستثنائي هذا العام.

وأشار إلى أن حِزَم المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة تتناغم مع الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك؛ بهدف خلق منظومة عمل ميداني مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية ومتطلبات مكافحة العدوى ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:25 AM

إطلاق 3 مبادرات ميدانية تُعزز البيئة الصحية لرواد الحرمين الشريفين

السديس أكد تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أمس، مبادرات "ميدان محترز، تفويج مسؤول، حشود محصنة" الهادفة في مخرجاتها إلى تعزيز البيئة الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى بالمسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي وكالة الشؤون الميدانية، بالعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لشهر رمضان الاستثنائي هذا العام.

وأشار إلى أن حِزَم المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة تتناغم مع الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك؛ بهدف خلق منظومة عمل ميداني مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية ومتطلبات مكافحة العدوى ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

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