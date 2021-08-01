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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة وتدميرها

أدانت مملكة البحرين اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في محاولات يائسة تعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ومنهجة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف البحرين الداعم لجميع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوّض جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في محاولات يائسة تعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ومنهجة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف البحرين الداعم لجميع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوّض جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:49 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة وتدميرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في محاولات يائسة تعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ومنهجة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف البحرين الداعم لجميع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوّض جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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