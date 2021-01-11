إعلاميون واقتصاديون: "ذا لاين" نقلة نوعية تؤكد أن السعودية ستجذب كل المستثمرين

في تصريحات لـ"سبق" قدموا خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بإطلاق المشروع

أكد إعلاميون واقتصاديون أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"سبق"، رفعوا خلالها التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة على إطلاق هذا المشروع الرائد، والذي يؤكد أن المملكة تسير نحو الاتجاه الصحيح لتكون نقطة جذب لكل المستثمرين بالعالم.

ففي البداية، قال مدير مكتب جريدة البلاد ومجلة اقرأ بالمنطقة الشرقية الإعلامي حمود بن بخيت الزهراني، إن المواطن السعودي يشعر بالفخر والاعتزاز وهذا من أبسط حقوقه عندما يشاهد الإنجازات تتوالى وتتحقق يومًا بعد يوم في جميع المجالات وتقام المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تجعل من هذا الوطن العظيم نموذجًا اقتصاديًا وحضاريًا وسياحيًا على أعلى المستويات.

وأضاف: واليوم وبعد أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات الاقتصادية العملاقة المستقبلية الذي سيوفر الكثير من الطموح والأهداف للوطن والمواطن.

من جانب آخر، أكد الإعلامي في صحيفة "صُبرة" ومسؤول حساب العزيزية اليوم ناصر بن حسين، أن ما أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-، عن مشروع في مدينة نيوم (ذا لاين) يعد امتدادًا للقفزات السياسية والاقتصادية والسياحية للمملكة بهمّة يقودها أمير الشباب ولي العهد، حيث أصبحت "نيوم" معلمًا حضاريًا لبلدنا قي ظل الرؤية الطموحة، لنستقبل كل الشعوب.

وأشار "ابن حسين" إلى أن الإعلان يأتي عن المشروع الجديد "ذا لاين" إلا لمسابقة وطننا للمستقبل بفكر طموح، حيث ستكون هذه المدينة المليونية نموذجًا مثاليًا لما يجب أن تكون عليه المجتمعات لحماية الإنسان والتعايش مع الطبيعة حيث ستُسهم في توفير ٣٨٠ ألف فرصة وظيفية، وهذا رقم ليس بالبسيط أبدًا، لذا نهنئ أنفسنا كسعوديين على هذا التقدم والازدهار في بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان "حفظه الله".

من جانب آخر، وصفت المذيعة دلال المحمد - معدة ومقدمة البرنامج الصباحي اكتيفيتي إذاعة UFM المشروع بالعظيم والفريد من نوعه، مشيرة إلى أنه قام على أساس أن صحة الإنسان وحياته والحفاظ على البيئة أولاً، وهذا المشروع راح يكون انطلاقة عظيمة نحو مستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وليس في السعودية فقط حتى في العالم بأكمله.

وبيّنت "المحمد" أن المشروع جاء بطموح وجهود من سيدي سمو ولي العهد - حفظه الله - فعلاً مشروع جبّار يُقدّم من رجل لا يعرف المستحيل قام بنقلة كبيرة في كل المجالات لنقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة، مختتمة بقولها همة عالية ومستقبل زاهر بحول الله وقوته برؤية سعودية تسبق العالم أجمع، ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة أذهلتنا وأذهلت العالم بأفكارك وطموحاتك وفعلاً سارعي للمجد والعليا واقع يتحقق بقيادة أمير الشباب .

من ناحية أخرى، قال رجل الأعمال السعودي الأستاذ ستر بن عبدالعزيز الراكان نفخر ونعتز بالمنجزات التي يقدمها سمو سيدي ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي يسابق عقارب الساعة للرقي بالوطن وتحقيق تطلعات مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - ومشروع ‫ذا لاين في ‫مدينة نيوم الذي إطلاقه الليلة تأكيد أن المملكة تسير نحو الاتجاه الصحيح لتكون نقطة جذب لكل المستثمرين بالعالم.

وفي السياق ذاته، رفع الدكتور الشريف محمد الراجحي، نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، والأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، التهنئة بمناسبة إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد نموذجًا فريدًا في العالم الرقمي ليس له مثيل لما يتوقع أن تكون عليه المدن مستقبلاً.

ونوه "الراجحي" بما صمم المشروع عليه لتكون خالية تمامًا من الانبعاثات الكربونية حفاظًا على البيئة والإنسان أولاً، مضيفًا: أشعر بالفخر الشديد لإطلاق سمو ولي العهد لهذا المشروع الذي أثبت مكانة المملكة على الخريطة العالمية الرقمية، مختتمًا بقوله بارك الله في خطوات سيدي سمو ولي العهد وحفظه الله ذخرًا لهذه الأمة الذي قاد مسيرة التحول الرقمي السريع في المملكة لكل قطاعات الدولة.

وفي الصدد ذاته، قالت المستشارة الإعلامية الدكتورة فاطمة الجبيني إن مشروع ذا لاين سيكون من أجمل المشروعات المتميزة بالمملكة ويكون له دور كبير في تحقيق مسيرة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن «ذا لاين» تأتي ضمن خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقوم على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

و نوهت "الجبيني" بمضامين كلمة سمو ولي العهد الضافية لهذا المشروع الجبار والتي تبعث في النفوس الاطمئنان على مستقبل الوطن الزاهر.

وخلصت "الجبيني" إلى أن إطلاق هذا المشروع بهذا التوقيت ليس بغريب على مملكتنا الحبيبة وما تقوم به من قفزات نوعية في ظل تحقيق رؤية سمو ولي العهد الذي يسابق الزمن لتكون السعودية في مصاف كبريات الدول، مختتمًا بالدعاء حفظ الله ملكنا سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وأدام على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.

من جهة أخرى، قالت الإعلامية هناء حسين إن إطلاق سمو ولي العهد مشروع ذا لاين يؤكد حرصه واهتمامه بالتنمية الحضرية التي من خلالها يحصل الإنسان حياة آمنة بعيدة عن التلوث البيئي والحضاري، سائلة الله التوفيق والسداد للقائمين على هذا المشروع الإنساني الحضاري غير المسبوق بالعالم.

من جانب آخر، أشاد معد ومقدم البرامج بقناة المرقاب الفضائية محمد بن جمعان الغامدي بإطلاق مشروع (ذا لاين) في نيوم الذي أعلن عنه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه يخدم التطور الحضاري للإنسان، ويؤكد أن المدن المستقبلية الحديثة تساعد على الحفاظ على الطبيعة ما يشير إلى أن هذا المشروع سيصبح نقطة جذب لكل المستثمرين من دول العالم.

وأكدت، فاطمة بنت مرزوق العتيبي نائبة رئيس تحرير صحيفة إخباريات أن سمو ولي العهد بطموحه وهمته يقود السعودية بوتيرة متسارعة لتكون في المقدمة دائمًا، لافتًا إلى أن مشروع ذا لاين جسد رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت وتُسهم في تخطي العقبات على الرغم من جائحة كورونا.