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ديوان المظالم يتيح البحث النصي في أكبر مجموعة أحكام لأعوام 1402-1426

في إطار المساعي الرامية لتعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري

أتاح ديوان المظالم إمكانية الاطلاع والبحث النصي في أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402-1426هـ، عبر موقعه الإلكتروني، خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص من خلال نشر وإتاحة المدونات القضائية للمحاكم الإدارية بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري.

وتعتبر هذه المجموعة، التي سبق تدشينها هذا العام 1440هـ من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ذات أهمية بالغة نظراً لكونها تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ.

وتحتوي المجموعة على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشَكِلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها "822" حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، وقد وزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدًا.

وتم إعداد هذه المدونة، التي تعد الأكبر في تاريخ مدونات ديوان المظالم وإخراجها وفق منهجية عمل متطورة، وميسرة، من خلال وضع ملخصٍ لكل حكم عند بداية عرضه؛ يوضح أهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

وقد أضيفت خدمة البحث النصي في هذه المجموعة تسهيلاً على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بغرض تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار مساعي جعل ديوان المظالم، وبالإضافة لمهامه الراسخة بتقرير مبدأ المشروعية والرقابة القضائية لعمل جهة الإدارة، رافداً من روافد المعرفة والعلم، وذلك في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما يبذلانه من دعم كريم لمرفق القضاء الإداري.

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ديوان المظالم يتيح البحث النصي في أكبر مجموعة أحكام لأعوام 1402-1426
سبق

أتاح ديوان المظالم إمكانية الاطلاع والبحث النصي في أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402-1426هـ، عبر موقعه الإلكتروني، خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص من خلال نشر وإتاحة المدونات القضائية للمحاكم الإدارية بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري.

وتعتبر هذه المجموعة، التي سبق تدشينها هذا العام 1440هـ من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ذات أهمية بالغة نظراً لكونها تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ.

وتحتوي المجموعة على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشَكِلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها "822" حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، وقد وزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدًا.

وتم إعداد هذه المدونة، التي تعد الأكبر في تاريخ مدونات ديوان المظالم وإخراجها وفق منهجية عمل متطورة، وميسرة، من خلال وضع ملخصٍ لكل حكم عند بداية عرضه؛ يوضح أهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

وقد أضيفت خدمة البحث النصي في هذه المجموعة تسهيلاً على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بغرض تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار مساعي جعل ديوان المظالم، وبالإضافة لمهامه الراسخة بتقرير مبدأ المشروعية والرقابة القضائية لعمل جهة الإدارة، رافداً من روافد المعرفة والعلم، وذلك في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما يبذلانه من دعم كريم لمرفق القضاء الإداري.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
03:54 PM

ديوان المظالم يتيح البحث النصي في أكبر مجموعة أحكام لأعوام 1402-1426

في إطار المساعي الرامية لتعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح ديوان المظالم إمكانية الاطلاع والبحث النصي في أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402-1426هـ، عبر موقعه الإلكتروني، خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص من خلال نشر وإتاحة المدونات القضائية للمحاكم الإدارية بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري.

وتعتبر هذه المجموعة، التي سبق تدشينها هذا العام 1440هـ من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ذات أهمية بالغة نظراً لكونها تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ.

وتحتوي المجموعة على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشَكِلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها "822" حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، وقد وزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدًا.

وتم إعداد هذه المدونة، التي تعد الأكبر في تاريخ مدونات ديوان المظالم وإخراجها وفق منهجية عمل متطورة، وميسرة، من خلال وضع ملخصٍ لكل حكم عند بداية عرضه؛ يوضح أهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

وقد أضيفت خدمة البحث النصي في هذه المجموعة تسهيلاً على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بغرض تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار مساعي جعل ديوان المظالم، وبالإضافة لمهامه الراسخة بتقرير مبدأ المشروعية والرقابة القضائية لعمل جهة الإدارة، رافداً من روافد المعرفة والعلم، وذلك في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما يبذلانه من دعم كريم لمرفق القضاء الإداري.

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