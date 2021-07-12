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بمشاركة 168 رائد أعمال.. "كاوست" تطلق مسرعة الأعمال الناشئة في نسختها الـ4

تنوّعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة منها الخدمات اللوجستية

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" في نسختها الرابعة لعام 2020، حيث تم استقبال أكثر من 1750 شركة ناشئة، وتأهل 59 شركة، تضم 168 رائد أعمال من المملكة والبحرين ولبنان ومصر والجزائر، وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، وتقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.

وأوضح مدير عام مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد أن إطلاق النسخة الحالية لمسرعة الأعمال الناشئة يعد خطوة مهمة وكبيرة لجامعة "كاوست" بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لمواصلة تخريج نخبة من أفضل الشركات الناشئة على مدى السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة إقامة المعسكر التدريبي رقمياً لظروف الراهنة المتعقلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي يعد أول مرحلة لمسرّعة تقدَّم، حيث تلقى رواد الأعمال دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين مع أنشطة تفاعلية ومقابلة الخبراء المرشدين، بالإضافة إلى حوارات مع متحدثين محليين ودوليين من جامعة كاليفورنيا "بركلي" وشبكة ريادة الأعمال العالمية.

وأفاد أن ورش العمل خلال هذا المعسكر التدريبي غطّت موضوعات مختلفة منها: القيادة الريادية، والتفكير التصميمي، ونماذج الأعمال، والخطط الاستراتيجية، والترويج للشركات الناشئة، بالإضافة إلى استكشاف الوسائل المختلفة، التي تساعد المؤسسين على التعامل مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية.

وكشف أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016، قد تخرج منه 78 شركة ناشئة على ثلاث دفعات، وتم منح أكثر من 12 مليون ريال في كتمويل أولي للشركات، ويوفر البرنامج لرواد الأعمال ستة أشهر من التدريب على صياغة الأفكار، وتقديم التوجيه والتدريب لعرض المشاريع، وتصميم المنتجات والتسويق والتنمية المالية وإدارة المخاطر، وتتمتع الفرق أيضاً بإمكانية الدخول إلى مساحات العمل المشتركة، وفرص للتعاون مع مجتمع متنوع في الجامعة.

يُذكر أن برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" متاح لكل رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف المجالات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول شركات ناشئة من دول أخرى في البرنامج، وتحصل الفرق المقبولة على تمويل بقيمة 150 ألف ريال بهدف تنمية مشاريعهم، وسيتم في الحفل الختامي المزمع إقامته مطلع العام 2021، اختيار مجموعة من المشاريع للحصول على منح تمويل إضافي.


كما تواصل "كاوست" دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل: برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم"، وتحدي الابتكار "ستيم"، ومبادرة "هاكثون جنكشن"؛ بهدف تمكين رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، وتحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل وتشجيع التنويع الاقتصادي، وقيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة في عالم سريع التغيير.

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 168 رائد أعمال.. "كاوست" تطلق مسرعة الأعمال الناشئة في نسختها الـ4
سبق

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" في نسختها الرابعة لعام 2020، حيث تم استقبال أكثر من 1750 شركة ناشئة، وتأهل 59 شركة، تضم 168 رائد أعمال من المملكة والبحرين ولبنان ومصر والجزائر، وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، وتقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.

وأوضح مدير عام مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد أن إطلاق النسخة الحالية لمسرعة الأعمال الناشئة يعد خطوة مهمة وكبيرة لجامعة "كاوست" بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لمواصلة تخريج نخبة من أفضل الشركات الناشئة على مدى السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة إقامة المعسكر التدريبي رقمياً لظروف الراهنة المتعقلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي يعد أول مرحلة لمسرّعة تقدَّم، حيث تلقى رواد الأعمال دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين مع أنشطة تفاعلية ومقابلة الخبراء المرشدين، بالإضافة إلى حوارات مع متحدثين محليين ودوليين من جامعة كاليفورنيا "بركلي" وشبكة ريادة الأعمال العالمية.

وأفاد أن ورش العمل خلال هذا المعسكر التدريبي غطّت موضوعات مختلفة منها: القيادة الريادية، والتفكير التصميمي، ونماذج الأعمال، والخطط الاستراتيجية، والترويج للشركات الناشئة، بالإضافة إلى استكشاف الوسائل المختلفة، التي تساعد المؤسسين على التعامل مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية.

وكشف أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016، قد تخرج منه 78 شركة ناشئة على ثلاث دفعات، وتم منح أكثر من 12 مليون ريال في كتمويل أولي للشركات، ويوفر البرنامج لرواد الأعمال ستة أشهر من التدريب على صياغة الأفكار، وتقديم التوجيه والتدريب لعرض المشاريع، وتصميم المنتجات والتسويق والتنمية المالية وإدارة المخاطر، وتتمتع الفرق أيضاً بإمكانية الدخول إلى مساحات العمل المشتركة، وفرص للتعاون مع مجتمع متنوع في الجامعة.

يُذكر أن برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" متاح لكل رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف المجالات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول شركات ناشئة من دول أخرى في البرنامج، وتحصل الفرق المقبولة على تمويل بقيمة 150 ألف ريال بهدف تنمية مشاريعهم، وسيتم في الحفل الختامي المزمع إقامته مطلع العام 2021، اختيار مجموعة من المشاريع للحصول على منح تمويل إضافي.


كما تواصل "كاوست" دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل: برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم"، وتحدي الابتكار "ستيم"، ومبادرة "هاكثون جنكشن"؛ بهدف تمكين رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، وتحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل وتشجيع التنويع الاقتصادي، وقيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة في عالم سريع التغيير.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
04:02 PM

بمشاركة 168 رائد أعمال.. "كاوست" تطلق مسرعة الأعمال الناشئة في نسختها الـ4

تنوّعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة منها الخدمات اللوجستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" في نسختها الرابعة لعام 2020، حيث تم استقبال أكثر من 1750 شركة ناشئة، وتأهل 59 شركة، تضم 168 رائد أعمال من المملكة والبحرين ولبنان ومصر والجزائر، وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، وتقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.

وأوضح مدير عام مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد أن إطلاق النسخة الحالية لمسرعة الأعمال الناشئة يعد خطوة مهمة وكبيرة لجامعة "كاوست" بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لمواصلة تخريج نخبة من أفضل الشركات الناشئة على مدى السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة إقامة المعسكر التدريبي رقمياً لظروف الراهنة المتعقلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي يعد أول مرحلة لمسرّعة تقدَّم، حيث تلقى رواد الأعمال دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين مع أنشطة تفاعلية ومقابلة الخبراء المرشدين، بالإضافة إلى حوارات مع متحدثين محليين ودوليين من جامعة كاليفورنيا "بركلي" وشبكة ريادة الأعمال العالمية.

وأفاد أن ورش العمل خلال هذا المعسكر التدريبي غطّت موضوعات مختلفة منها: القيادة الريادية، والتفكير التصميمي، ونماذج الأعمال، والخطط الاستراتيجية، والترويج للشركات الناشئة، بالإضافة إلى استكشاف الوسائل المختلفة، التي تساعد المؤسسين على التعامل مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية.

وكشف أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016، قد تخرج منه 78 شركة ناشئة على ثلاث دفعات، وتم منح أكثر من 12 مليون ريال في كتمويل أولي للشركات، ويوفر البرنامج لرواد الأعمال ستة أشهر من التدريب على صياغة الأفكار، وتقديم التوجيه والتدريب لعرض المشاريع، وتصميم المنتجات والتسويق والتنمية المالية وإدارة المخاطر، وتتمتع الفرق أيضاً بإمكانية الدخول إلى مساحات العمل المشتركة، وفرص للتعاون مع مجتمع متنوع في الجامعة.

يُذكر أن برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" متاح لكل رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف المجالات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول شركات ناشئة من دول أخرى في البرنامج، وتحصل الفرق المقبولة على تمويل بقيمة 150 ألف ريال بهدف تنمية مشاريعهم، وسيتم في الحفل الختامي المزمع إقامته مطلع العام 2021، اختيار مجموعة من المشاريع للحصول على منح تمويل إضافي.


كما تواصل "كاوست" دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل: برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم"، وتحدي الابتكار "ستيم"، ومبادرة "هاكثون جنكشن"؛ بهدف تمكين رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، وتحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل وتشجيع التنويع الاقتصادي، وقيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة في عالم سريع التغيير.

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