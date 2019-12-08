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المدون السعودي "باعشن" يحظى بملايين المشاهدات على مواقع التواصل

بالشراكة مع أشهر الطباخين العرب

حقَّق مدوِّنُ الأطمعةِ الغذائيَّةِ هشام باعشن، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يفوق الـ ١٠٠ مليون مشاهدة عبر منصات التواصُل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام).

وأكد هشام باعشن أنَّ المشاهدات العالية التي حظيَت بها قنواته تأتي بفضلِ جودة المأكولات ولذّتها وعمله وتعاونه مع أشهر الطباخين العرب، منهم صدقي نداف، أفضل شيف في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٩، وعمار البركاتي، ومحمد سيف، وعلي غزاوي، أبطال برنامج "توب شيف" للمواسم الثلاثة الأولى وغيرهم.

وأضاف "باعشن" أن "المشاهدات حفّزت ميوله في تدوين تلك المأكولات وشرح مقاديرها وطريقة تقديمها؛ حيث تشمل المأكولات العربية والأجنبية، ومختلف الأطباق من أشهر المطابخ العالمية".

الجدير بالذكر أن حساب "باعشن" حقق زيادةً في متابعاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت إلى نصف مليون متابع، ويأتي ذلك بفضل دراسة نوعية المحتوى الذي يقدمه عبر وسائل التواصُل الاجتماعي، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في فن الطهي والمأكولات الشهيّة.

المدون السعودي هشام باعشن منصات التواصُل الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدون السعودي "باعشن" يحظى بملايين المشاهدات على مواقع التواصل
سبق

حقَّق مدوِّنُ الأطمعةِ الغذائيَّةِ هشام باعشن، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يفوق الـ ١٠٠ مليون مشاهدة عبر منصات التواصُل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام).

وأكد هشام باعشن أنَّ المشاهدات العالية التي حظيَت بها قنواته تأتي بفضلِ جودة المأكولات ولذّتها وعمله وتعاونه مع أشهر الطباخين العرب، منهم صدقي نداف، أفضل شيف في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٩، وعمار البركاتي، ومحمد سيف، وعلي غزاوي، أبطال برنامج "توب شيف" للمواسم الثلاثة الأولى وغيرهم.

وأضاف "باعشن" أن "المشاهدات حفّزت ميوله في تدوين تلك المأكولات وشرح مقاديرها وطريقة تقديمها؛ حيث تشمل المأكولات العربية والأجنبية، ومختلف الأطباق من أشهر المطابخ العالمية".

الجدير بالذكر أن حساب "باعشن" حقق زيادةً في متابعاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت إلى نصف مليون متابع، ويأتي ذلك بفضل دراسة نوعية المحتوى الذي يقدمه عبر وسائل التواصُل الاجتماعي، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في فن الطهي والمأكولات الشهيّة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:06 PM

المدون السعودي "باعشن" يحظى بملايين المشاهدات على مواقع التواصل

بالشراكة مع أشهر الطباخين العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقَّق مدوِّنُ الأطمعةِ الغذائيَّةِ هشام باعشن، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يفوق الـ ١٠٠ مليون مشاهدة عبر منصات التواصُل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام).

وأكد هشام باعشن أنَّ المشاهدات العالية التي حظيَت بها قنواته تأتي بفضلِ جودة المأكولات ولذّتها وعمله وتعاونه مع أشهر الطباخين العرب، منهم صدقي نداف، أفضل شيف في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٩، وعمار البركاتي، ومحمد سيف، وعلي غزاوي، أبطال برنامج "توب شيف" للمواسم الثلاثة الأولى وغيرهم.

وأضاف "باعشن" أن "المشاهدات حفّزت ميوله في تدوين تلك المأكولات وشرح مقاديرها وطريقة تقديمها؛ حيث تشمل المأكولات العربية والأجنبية، ومختلف الأطباق من أشهر المطابخ العالمية".

الجدير بالذكر أن حساب "باعشن" حقق زيادةً في متابعاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت إلى نصف مليون متابع، ويأتي ذلك بفضل دراسة نوعية المحتوى الذي يقدمه عبر وسائل التواصُل الاجتماعي، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في فن الطهي والمأكولات الشهيّة.

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