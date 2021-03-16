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الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟

توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية.

وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية.

وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:34 AM

الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟

توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,710

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية.

وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.

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