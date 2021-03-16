وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.

وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية.

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء.

الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-16 قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء. وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية. وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:34 AM

الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟ توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية





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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية.

وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.