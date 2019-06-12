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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

رياح سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة ويحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، يشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا، يستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل: محافظات أحد المسارحة، والداير، وبني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة ويحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، يشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا، يستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل: محافظات أحد المسارحة، والداير، وبني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
01:05 PM

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

رياح سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
3,028

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة ويحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، يشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا، يستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل: محافظات أحد المسارحة، والداير، وبني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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