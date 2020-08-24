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أمير المدينة يطلق النظام الإلكتروني لرصد التعديات على الأراضي والبيئة

تماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية

أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة.

ويأتي النظام تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، بالإضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بكافة أنواعها من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد ستة أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال العرض المرئي عن بعد، بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، وأمين المنطقة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وعدد من قيادات الإمارة، على تفاصيل عمل النظام الإلكتروني الذي يندرج ضمن عمل الرقابة البلدي ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعدٍ إلكتروني، وضبط إجراءات معالجة التعدي وتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة منطقة المدينة المنورة، بحيث تضمن متابعة بلاغات التعدي خلال مراحله وحتى إغلاقه.
ويمكن هذا النظام الذي سبق التحضير له منذ ستة أشهر بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بهذا الملف، وتنظيم عدة ورش عمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تلبي متطلبات أهداف البرنامج، ومن ذلك حفظ جميع وثائق ومرفقات البلاغ وتمريره إلكترونيًا، بما فيها إحداثيات الموقع، وصور التوثيق الأخرى من صور ومقاطع فديو وغيرها، ويتيح إطلاع الإدارة العليا على التقارير والمؤشرات الخاصة بالنظام وتمكينهم من اتخاذ القرارات اعتماداً على بيانات وأرقام موثوقة وواقعية.


ويدعم النظام وظائف نظم المعلومات الجغرافية "خريطة التعديات" وتطويرها بشكل شهري بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على المصورات الفضائية المطلوبة.

أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة يطلق النظام الإلكتروني لرصد التعديات على الأراضي والبيئة
سبق

أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة.

ويأتي النظام تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، بالإضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بكافة أنواعها من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد ستة أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال العرض المرئي عن بعد، بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، وأمين المنطقة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وعدد من قيادات الإمارة، على تفاصيل عمل النظام الإلكتروني الذي يندرج ضمن عمل الرقابة البلدي ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعدٍ إلكتروني، وضبط إجراءات معالجة التعدي وتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة منطقة المدينة المنورة، بحيث تضمن متابعة بلاغات التعدي خلال مراحله وحتى إغلاقه.
ويمكن هذا النظام الذي سبق التحضير له منذ ستة أشهر بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بهذا الملف، وتنظيم عدة ورش عمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تلبي متطلبات أهداف البرنامج، ومن ذلك حفظ جميع وثائق ومرفقات البلاغ وتمريره إلكترونيًا، بما فيها إحداثيات الموقع، وصور التوثيق الأخرى من صور ومقاطع فديو وغيرها، ويتيح إطلاع الإدارة العليا على التقارير والمؤشرات الخاصة بالنظام وتمكينهم من اتخاذ القرارات اعتماداً على بيانات وأرقام موثوقة وواقعية.


ويدعم النظام وظائف نظم المعلومات الجغرافية "خريطة التعديات" وتطويرها بشكل شهري بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على المصورات الفضائية المطلوبة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
04:14 PM

أمير المدينة يطلق النظام الإلكتروني لرصد التعديات على الأراضي والبيئة

تماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة.

ويأتي النظام تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، بالإضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بكافة أنواعها من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد ستة أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال العرض المرئي عن بعد، بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، وأمين المنطقة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وعدد من قيادات الإمارة، على تفاصيل عمل النظام الإلكتروني الذي يندرج ضمن عمل الرقابة البلدي ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعدٍ إلكتروني، وضبط إجراءات معالجة التعدي وتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة منطقة المدينة المنورة، بحيث تضمن متابعة بلاغات التعدي خلال مراحله وحتى إغلاقه.
ويمكن هذا النظام الذي سبق التحضير له منذ ستة أشهر بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بهذا الملف، وتنظيم عدة ورش عمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تلبي متطلبات أهداف البرنامج، ومن ذلك حفظ جميع وثائق ومرفقات البلاغ وتمريره إلكترونيًا، بما فيها إحداثيات الموقع، وصور التوثيق الأخرى من صور ومقاطع فديو وغيرها، ويتيح إطلاع الإدارة العليا على التقارير والمؤشرات الخاصة بالنظام وتمكينهم من اتخاذ القرارات اعتماداً على بيانات وأرقام موثوقة وواقعية.


ويدعم النظام وظائف نظم المعلومات الجغرافية "خريطة التعديات" وتطويرها بشكل شهري بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على المصورات الفضائية المطلوبة.

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