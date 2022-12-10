"الخطوط السعودية" تدشن صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة بجدة.. الأربعاء

5 منصات لإنهاء الإجراءات وإحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على جهود إدارة ومنسوبي "الخطوط السعودية" في تجهيز صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، والمزمع تدشينها هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت كل أعمال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية، منوهاً بالتعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية، وموجهاً بسرعة افتتاح الصالة وتدشين خدماتها.

وقال "الفيصل"، في خطاب جوابي لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بمناسبة انتهاء أعمال مشروع الصالة الذي يحظى باهتمام ومتابعة الأمير: "نشكركم وجميع العاملين في الخطوط السعودية على هذه المجهودات الرائعة، آملين استمرار التعاون البناء لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية، كما نأمل سرعة إطلاقه".

وتدشن "الخطوط السعودية"، الأربعاء المقبل، صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، ضمن جهودها التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتيسير إجراءات السفر على الضيوف، وتعد هذه الصالة هي الثالثة بعد أن تم في فترة سابقة تدشين صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وتوفير الخدمة في الدمام من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.

المبنى الجديد والواقع بجوار مكتب المبيعات المطل على طريق الأمير سعود الفيصل بحي الخالدية، أنشأته "السعودية" على مساحة 545م2، ويحتوي على 5 منصات لإنهاء الإجراءات، إحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة استقبال الضيوف ومصلى ومستودع للأمتعة ومنطقة لخدمات التغليف الآمن، ومنطقة تحميل الأمتعة، يضاف إلى ذلك توفير جميع الخدمات والمرافق الأخرى، كما أن الموقع مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتكز تصميم المبنى على أسس البناء العصرية، وبواجهة مميزة، وتم توفير أحدث أنظمة التكييف المركزي، ونظام مكافحة الحريق والإنذار المبكر عن الحريق إلى غير ذلك من إجراءات السلامة .

ويكون بإمكان الضيوف زيارة الصالة والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وذلك خلال 24 ساعة إلى ما قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات، وعلى ضوء الأداء التشغيلي للصالة الجديدة سيتم تمديد الوقت إلى فترتي عمل متى تطلّب الأمر ذلك .

وقد أتمّت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي كل الإجراءات، وأكملت استعداداتها لتشغيل الصالة عبر تجهيزها بكل الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، كما تم توفير جهاز خدمة ذاتية للاستفادة من الخصومات التي تمنحها "السعودية" للمستفيدين من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني؛ ومنها العفش الإضافي.

ويتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به، كما هو مدون في تذكرة الضيف، كما يمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع "السعودية" قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر أو دفع الرسوم في الموقع، كما تقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف "سكاي تيم" العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من 8 ساعات.