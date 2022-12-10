النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطوط السعودية" تدشن صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة بجدة.. الأربعاء

5 منصات لإنهاء الإجراءات وإحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على جهود إدارة ومنسوبي "الخطوط السعودية" في تجهيز صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، والمزمع تدشينها هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت كل أعمال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية، منوهاً بالتعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية، وموجهاً بسرعة افتتاح الصالة وتدشين خدماتها.

وقال "الفيصل"، في خطاب جوابي لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بمناسبة انتهاء أعمال مشروع الصالة الذي يحظى باهتمام ومتابعة الأمير: "نشكركم وجميع العاملين في الخطوط السعودية على هذه المجهودات الرائعة، آملين استمرار التعاون البناء لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية، كما نأمل سرعة إطلاقه".

وتدشن "الخطوط السعودية"، الأربعاء المقبل، صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، ضمن جهودها التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتيسير إجراءات السفر على الضيوف، وتعد هذه الصالة هي الثالثة بعد أن تم في فترة سابقة تدشين صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وتوفير الخدمة في الدمام من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.

المبنى الجديد والواقع بجوار مكتب المبيعات المطل على طريق الأمير سعود الفيصل بحي الخالدية، أنشأته "السعودية" على مساحة 545م2، ويحتوي على 5 منصات لإنهاء الإجراءات، إحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة استقبال الضيوف ومصلى ومستودع للأمتعة ومنطقة لخدمات التغليف الآمن، ومنطقة تحميل الأمتعة، يضاف إلى ذلك توفير جميع الخدمات والمرافق الأخرى، كما أن الموقع مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتكز تصميم المبنى على أسس البناء العصرية، وبواجهة مميزة، وتم توفير أحدث أنظمة التكييف المركزي، ونظام مكافحة الحريق والإنذار المبكر عن الحريق إلى غير ذلك من إجراءات السلامة .

ويكون بإمكان الضيوف زيارة الصالة والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وذلك خلال 24 ساعة إلى ما قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات، وعلى ضوء الأداء التشغيلي للصالة الجديدة سيتم تمديد الوقت إلى فترتي عمل متى تطلّب الأمر ذلك .

وقد أتمّت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي كل الإجراءات، وأكملت استعداداتها لتشغيل الصالة عبر تجهيزها بكل الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، كما تم توفير جهاز خدمة ذاتية للاستفادة من الخصومات التي تمنحها "السعودية" للمستفيدين من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني؛ ومنها العفش الإضافي.

ويتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به، كما هو مدون في تذكرة الضيف، كما يمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع "السعودية" قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر أو دفع الرسوم في الموقع، كما تقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف "سكاي تيم" العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من 8 ساعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخطوط السعودية" تدشن صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة بجدة.. الأربعاء
سبق

أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على جهود إدارة ومنسوبي "الخطوط السعودية" في تجهيز صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، والمزمع تدشينها هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت كل أعمال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية، منوهاً بالتعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية، وموجهاً بسرعة افتتاح الصالة وتدشين خدماتها.

وقال "الفيصل"، في خطاب جوابي لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بمناسبة انتهاء أعمال مشروع الصالة الذي يحظى باهتمام ومتابعة الأمير: "نشكركم وجميع العاملين في الخطوط السعودية على هذه المجهودات الرائعة، آملين استمرار التعاون البناء لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية، كما نأمل سرعة إطلاقه".

وتدشن "الخطوط السعودية"، الأربعاء المقبل، صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، ضمن جهودها التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتيسير إجراءات السفر على الضيوف، وتعد هذه الصالة هي الثالثة بعد أن تم في فترة سابقة تدشين صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وتوفير الخدمة في الدمام من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.

المبنى الجديد والواقع بجوار مكتب المبيعات المطل على طريق الأمير سعود الفيصل بحي الخالدية، أنشأته "السعودية" على مساحة 545م2، ويحتوي على 5 منصات لإنهاء الإجراءات، إحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة استقبال الضيوف ومصلى ومستودع للأمتعة ومنطقة لخدمات التغليف الآمن، ومنطقة تحميل الأمتعة، يضاف إلى ذلك توفير جميع الخدمات والمرافق الأخرى، كما أن الموقع مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتكز تصميم المبنى على أسس البناء العصرية، وبواجهة مميزة، وتم توفير أحدث أنظمة التكييف المركزي، ونظام مكافحة الحريق والإنذار المبكر عن الحريق إلى غير ذلك من إجراءات السلامة .

ويكون بإمكان الضيوف زيارة الصالة والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وذلك خلال 24 ساعة إلى ما قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات، وعلى ضوء الأداء التشغيلي للصالة الجديدة سيتم تمديد الوقت إلى فترتي عمل متى تطلّب الأمر ذلك .

وقد أتمّت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي كل الإجراءات، وأكملت استعداداتها لتشغيل الصالة عبر تجهيزها بكل الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، كما تم توفير جهاز خدمة ذاتية للاستفادة من الخصومات التي تمنحها "السعودية" للمستفيدين من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني؛ ومنها العفش الإضافي.

ويتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به، كما هو مدون في تذكرة الضيف، كما يمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع "السعودية" قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر أو دفع الرسوم في الموقع، كما تقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف "سكاي تيم" العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من 8 ساعات.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:58 PM

"الخطوط السعودية" تدشن صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة بجدة.. الأربعاء

5 منصات لإنهاء الإجراءات وإحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
12,211

أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على جهود إدارة ومنسوبي "الخطوط السعودية" في تجهيز صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، والمزمع تدشينها هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت كل أعمال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية، منوهاً بالتعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية، وموجهاً بسرعة افتتاح الصالة وتدشين خدماتها.

وقال "الفيصل"، في خطاب جوابي لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بمناسبة انتهاء أعمال مشروع الصالة الذي يحظى باهتمام ومتابعة الأمير: "نشكركم وجميع العاملين في الخطوط السعودية على هذه المجهودات الرائعة، آملين استمرار التعاون البناء لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية، كما نأمل سرعة إطلاقه".

وتدشن "الخطوط السعودية"، الأربعاء المقبل، صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، ضمن جهودها التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتيسير إجراءات السفر على الضيوف، وتعد هذه الصالة هي الثالثة بعد أن تم في فترة سابقة تدشين صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وتوفير الخدمة في الدمام من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.

المبنى الجديد والواقع بجوار مكتب المبيعات المطل على طريق الأمير سعود الفيصل بحي الخالدية، أنشأته "السعودية" على مساحة 545م2، ويحتوي على 5 منصات لإنهاء الإجراءات، إحداها مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة استقبال الضيوف ومصلى ومستودع للأمتعة ومنطقة لخدمات التغليف الآمن، ومنطقة تحميل الأمتعة، يضاف إلى ذلك توفير جميع الخدمات والمرافق الأخرى، كما أن الموقع مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتكز تصميم المبنى على أسس البناء العصرية، وبواجهة مميزة، وتم توفير أحدث أنظمة التكييف المركزي، ونظام مكافحة الحريق والإنذار المبكر عن الحريق إلى غير ذلك من إجراءات السلامة .

ويكون بإمكان الضيوف زيارة الصالة والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وذلك خلال 24 ساعة إلى ما قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات، وعلى ضوء الأداء التشغيلي للصالة الجديدة سيتم تمديد الوقت إلى فترتي عمل متى تطلّب الأمر ذلك .

وقد أتمّت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي كل الإجراءات، وأكملت استعداداتها لتشغيل الصالة عبر تجهيزها بكل الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، كما تم توفير جهاز خدمة ذاتية للاستفادة من الخصومات التي تمنحها "السعودية" للمستفيدين من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني؛ ومنها العفش الإضافي.

ويتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به، كما هو مدون في تذكرة الضيف، كما يمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع "السعودية" قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر أو دفع الرسوم في الموقع، كما تقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف "سكاي تيم" العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من 8 ساعات.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,107

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة