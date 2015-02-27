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"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.

وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض
سبق

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.

وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
09:28 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:48 PM

"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
24
18,879

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.

وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.

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