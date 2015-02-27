"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.
وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.
"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض
اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.
وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.
اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.
"قوات التحالف" تدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض
اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض.
وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.