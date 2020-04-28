"الأرصاد تنبّه": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة، مدينة تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.