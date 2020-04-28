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"الأرصاد تنبّه": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة، مدينة تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد تنبّه": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة، مدينة تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:34 PM

"الأرصاد تنبّه": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة، مدينة تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

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