أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة . وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

"الأرصاد" ينبه مكة وعسير والشرقية: ضباب مع تدن بمدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 01:41 AM

"الأرصاد" ينبه مكة وعسير والشرقية: ضباب مع تدن بمدى الرؤية الأفقية تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.