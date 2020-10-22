المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل أربع محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-22
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:43 AM
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل أربع محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.