4 مدن سعودية تسجل 8813 حالة تعافٍ من "كورونا"

3031 بمكة و2423 بالرياض و1985 بجدة و1374 بالمدينة

بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة العربية السعودية 11457 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1313 حالة تعافٍ جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على الخمسة الأيام الماضية، ولله الحمد.

وفي أربع مدن سعودية ممن تخطت حاجز الـ1000 حالة في التعافي من كورونا، بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 8813 حالة من إجمالي حالات التعافي على مستوى المملكة 11457 حالة.

والمدن الأربع هي: مكة بـ3031، والرياض بـ2423، وجدة بـ1985، والمدينة المنورة بـ1374 حالة.