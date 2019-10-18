"قضية اهتمت بها الدول" في محاضرة بـ"عبدالعزيز العامة" الاثنين المقبل

تُقدّمها مستشار "يسر".. والدعوة للرجال والسيدات والهدف بناء القدرات والوعي

تُقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، محاضرة تحت عنوان "الوعي المعلوماتي"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي؛ وذلك في إطار أنشطتها الثقافية لعام 2019م، مساء يوم الاثنين 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض.

وتتولى الدكتورة "أمل الشقير" مستشار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، تقديم المحاضرة؛ حيث تُلقي الضوء على أهداف ومهارات الوعي المعلوماتي؛ بوصفه قضية اهتمت بها الدول ومنظمات المجتمع.

وأعلنت المكتبة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعوة لحضور المحاضرة تشمل السيدات والرجال؛ حيث تهدف مكتبة الملك عبدالعزيز؛ من خلال طرح وتناول موضوع الوعي المعلوماتي، إلى نشر الوعي والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الأفراد للتعامل مع المعلومة كمصدر وكأداة مساندة.

ويرتبط الوعي المعلوماتي بالتأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المعلومات والوسائط المتعددة ذات الفائدة الأفضل، والإلمام بالقضايا التي تحيط بالمعلومات لتحقيق الثقة، والتأثير على الآخرين عند استخدام المعلومات؛ مما يبني لدى الأفراد قدرات معينة.

ويُعد مفهوم الوعي المعلوماتي مصطلحًا متجذرًا في مجال المكتبات والمعلومات، ويستخدم فيها بشكل رئيسي، وينتمي لعلم المكتبات والببليوغرافيات، وهو يُعرف بأنه "القدرة على اكتشاف المعلومة وقت الحاجة لها، والقدرة على تحديد مكانها، وتقييمها، والاستعمال الفعال لها عند الحاجة إليها"، ومن هذا المنظور؛ فإن الوعي المعلوماتي هو الأساس للتعلم مدى الحياة.