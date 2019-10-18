النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قضية اهتمت بها الدول" في محاضرة بـ"عبدالعزيز العامة" الاثنين المقبل

تُقدّمها مستشار "يسر".. والدعوة للرجال والسيدات والهدف بناء القدرات والوعي

تُقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، محاضرة تحت عنوان "الوعي المعلوماتي"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي؛ وذلك في إطار أنشطتها الثقافية لعام 2019م، مساء يوم الاثنين 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض.

وتتولى الدكتورة "أمل الشقير" مستشار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، تقديم المحاضرة؛ حيث تُلقي الضوء على أهداف ومهارات الوعي المعلوماتي؛ بوصفه قضية اهتمت بها الدول ومنظمات المجتمع.

وأعلنت المكتبة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعوة لحضور المحاضرة تشمل السيدات والرجال؛ حيث تهدف مكتبة الملك عبدالعزيز؛ من خلال طرح وتناول موضوع الوعي المعلوماتي، إلى نشر الوعي والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الأفراد للتعامل مع المعلومة كمصدر وكأداة مساندة.

ويرتبط الوعي المعلوماتي بالتأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المعلومات والوسائط المتعددة ذات الفائدة الأفضل، والإلمام بالقضايا التي تحيط بالمعلومات لتحقيق الثقة، والتأثير على الآخرين عند استخدام المعلومات؛ مما يبني لدى الأفراد قدرات معينة.

ويُعد مفهوم الوعي المعلوماتي مصطلحًا متجذرًا في مجال المكتبات والمعلومات، ويستخدم فيها بشكل رئيسي، وينتمي لعلم المكتبات والببليوغرافيات، وهو يُعرف بأنه "القدرة على اكتشاف المعلومة وقت الحاجة لها، والقدرة على تحديد مكانها، وتقييمها، والاستعمال الفعال لها عند الحاجة إليها"، ومن هذا المنظور؛ فإن الوعي المعلوماتي هو الأساس للتعلم مدى الحياة.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الوعي المعلوماتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قضية اهتمت بها الدول" في محاضرة بـ"عبدالعزيز العامة" الاثنين المقبل
سبق

تُقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، محاضرة تحت عنوان "الوعي المعلوماتي"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي؛ وذلك في إطار أنشطتها الثقافية لعام 2019م، مساء يوم الاثنين 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض.

وتتولى الدكتورة "أمل الشقير" مستشار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، تقديم المحاضرة؛ حيث تُلقي الضوء على أهداف ومهارات الوعي المعلوماتي؛ بوصفه قضية اهتمت بها الدول ومنظمات المجتمع.

وأعلنت المكتبة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعوة لحضور المحاضرة تشمل السيدات والرجال؛ حيث تهدف مكتبة الملك عبدالعزيز؛ من خلال طرح وتناول موضوع الوعي المعلوماتي، إلى نشر الوعي والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الأفراد للتعامل مع المعلومة كمصدر وكأداة مساندة.

ويرتبط الوعي المعلوماتي بالتأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المعلومات والوسائط المتعددة ذات الفائدة الأفضل، والإلمام بالقضايا التي تحيط بالمعلومات لتحقيق الثقة، والتأثير على الآخرين عند استخدام المعلومات؛ مما يبني لدى الأفراد قدرات معينة.

ويُعد مفهوم الوعي المعلوماتي مصطلحًا متجذرًا في مجال المكتبات والمعلومات، ويستخدم فيها بشكل رئيسي، وينتمي لعلم المكتبات والببليوغرافيات، وهو يُعرف بأنه "القدرة على اكتشاف المعلومة وقت الحاجة لها، والقدرة على تحديد مكانها، وتقييمها، والاستعمال الفعال لها عند الحاجة إليها"، ومن هذا المنظور؛ فإن الوعي المعلوماتي هو الأساس للتعلم مدى الحياة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
02:57 PM

"قضية اهتمت بها الدول" في محاضرة بـ"عبدالعزيز العامة" الاثنين المقبل

تُقدّمها مستشار "يسر".. والدعوة للرجال والسيدات والهدف بناء القدرات والوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
823

تُقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، محاضرة تحت عنوان "الوعي المعلوماتي"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي؛ وذلك في إطار أنشطتها الثقافية لعام 2019م، مساء يوم الاثنين 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض.

وتتولى الدكتورة "أمل الشقير" مستشار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، تقديم المحاضرة؛ حيث تُلقي الضوء على أهداف ومهارات الوعي المعلوماتي؛ بوصفه قضية اهتمت بها الدول ومنظمات المجتمع.

وأعلنت المكتبة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعوة لحضور المحاضرة تشمل السيدات والرجال؛ حيث تهدف مكتبة الملك عبدالعزيز؛ من خلال طرح وتناول موضوع الوعي المعلوماتي، إلى نشر الوعي والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الأفراد للتعامل مع المعلومة كمصدر وكأداة مساندة.

ويرتبط الوعي المعلوماتي بالتأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المعلومات والوسائط المتعددة ذات الفائدة الأفضل، والإلمام بالقضايا التي تحيط بالمعلومات لتحقيق الثقة، والتأثير على الآخرين عند استخدام المعلومات؛ مما يبني لدى الأفراد قدرات معينة.

ويُعد مفهوم الوعي المعلوماتي مصطلحًا متجذرًا في مجال المكتبات والمعلومات، ويستخدم فيها بشكل رئيسي، وينتمي لعلم المكتبات والببليوغرافيات، وهو يُعرف بأنه "القدرة على اكتشاف المعلومة وقت الحاجة لها، والقدرة على تحديد مكانها، وتقييمها، والاستعمال الفعال لها عند الحاجة إليها"، ومن هذا المنظور؛ فإن الوعي المعلوماتي هو الأساس للتعلم مدى الحياة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,282
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,900
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,000
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,756

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة