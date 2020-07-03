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مفتي هونج كونج: المملكة قدمت نموذجاً يحتذى به في العالم خلال جائحة كورونا

في خطاب تأييد لقرار السعودية بشأن الحج.. تلقاه وزير الشؤون الإسلامية

أعلن المفتي العام إمام وخطيب جامع كولون الكبير بإقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ، محمد أرشد، تأييده التام لقرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا.
وقال: القرار يأتي امتدادًا للعناية الفائقة بصحة وسلامة الحجاج في ضوء جائحة عالمية أزهقت أكثر من نصف مليون إنسان بالعالم .

جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف "أرشد": يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن مسلمي الإقليم أن أتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بخالص الشكر وعظيم الامتنان على الاهتمام المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين و حجاج بيت الله الحرام.

وأردف: المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا كوفيد 19 للعناية بالإنسان والحرص على صحته وسلامته وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، وقد كانت قرارات الملك سلمان، بعيدة النظرة وسباقة ومسددة برهنت للعالم إنسانية وعظمة بلاد الحرمين وقيادتها .

وأكد مفتي "هونج كونج" أن جميع المسلمين بالعالم يثقون ثقة تامة بحرص سلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع: نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي هونج كونج: المملكة قدمت نموذجاً يحتذى به في العالم خلال جائحة كورونا
سبق

أعلن المفتي العام إمام وخطيب جامع كولون الكبير بإقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ، محمد أرشد، تأييده التام لقرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا.
وقال: القرار يأتي امتدادًا للعناية الفائقة بصحة وسلامة الحجاج في ضوء جائحة عالمية أزهقت أكثر من نصف مليون إنسان بالعالم .

جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف "أرشد": يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن مسلمي الإقليم أن أتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بخالص الشكر وعظيم الامتنان على الاهتمام المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين و حجاج بيت الله الحرام.

وأردف: المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا كوفيد 19 للعناية بالإنسان والحرص على صحته وسلامته وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، وقد كانت قرارات الملك سلمان، بعيدة النظرة وسباقة ومسددة برهنت للعالم إنسانية وعظمة بلاد الحرمين وقيادتها .

وأكد مفتي "هونج كونج" أن جميع المسلمين بالعالم يثقون ثقة تامة بحرص سلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع: نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
03:04 PM

مفتي هونج كونج: المملكة قدمت نموذجاً يحتذى به في العالم خلال جائحة كورونا

في خطاب تأييد لقرار السعودية بشأن الحج.. تلقاه وزير الشؤون الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المفتي العام إمام وخطيب جامع كولون الكبير بإقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ، محمد أرشد، تأييده التام لقرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا.
وقال: القرار يأتي امتدادًا للعناية الفائقة بصحة وسلامة الحجاج في ضوء جائحة عالمية أزهقت أكثر من نصف مليون إنسان بالعالم .

جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف "أرشد": يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن مسلمي الإقليم أن أتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بخالص الشكر وعظيم الامتنان على الاهتمام المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين و حجاج بيت الله الحرام.

وأردف: المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا كوفيد 19 للعناية بالإنسان والحرص على صحته وسلامته وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، وقد كانت قرارات الملك سلمان، بعيدة النظرة وسباقة ومسددة برهنت للعالم إنسانية وعظمة بلاد الحرمين وقيادتها .

وأكد مفتي "هونج كونج" أن جميع المسلمين بالعالم يثقون ثقة تامة بحرص سلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع: نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

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