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مطار الرياض: يحق للسعوديين السفر لأمريكا حتى لو بجوازهم صلاحية يوم واحد

أكد في تعميم له صلاحية السفر بالجواز للدول العربية حتى 3 أشهر

أبلغ مدير مطار الملك خالد الدولي بالرياض (المكلّف) ، شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمطار ، وذلك بخطاب إلحاقي ، حول قبول المواطنين المسافرين حسب صلاحية جواز سفرهم ، واختلاف المدة بحسب الدولة المسافرين لها.

جاء ذلك في تعميم لشركات الطيران أكد فيه أن تركيا والدول الأوروبية وشرق آسيا يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، والدول العربية يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر .

اما دول مجلس التعاون فيجب أن تكون صلاحية الجواز أو الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر والولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لديه تأشيرة سارية المفعول والمدة المتبقية للجواز لا تؤثر على سفره ، يكفي أن يكون الجواز ساري المفعول عند وصوله لمنفذ الدخول.

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مطار الرياض: يحق للسعوديين السفر لأمريكا حتى لو بجوازهم صلاحية يوم واحد
سبق

أبلغ مدير مطار الملك خالد الدولي بالرياض (المكلّف) ، شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمطار ، وذلك بخطاب إلحاقي ، حول قبول المواطنين المسافرين حسب صلاحية جواز سفرهم ، واختلاف المدة بحسب الدولة المسافرين لها.

جاء ذلك في تعميم لشركات الطيران أكد فيه أن تركيا والدول الأوروبية وشرق آسيا يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، والدول العربية يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر .

اما دول مجلس التعاون فيجب أن تكون صلاحية الجواز أو الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر والولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لديه تأشيرة سارية المفعول والمدة المتبقية للجواز لا تؤثر على سفره ، يكفي أن يكون الجواز ساري المفعول عند وصوله لمنفذ الدخول.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
06:41 PM

مطار الرياض: يحق للسعوديين السفر لأمريكا حتى لو بجوازهم صلاحية يوم واحد

أكد في تعميم له صلاحية السفر بالجواز للدول العربية حتى 3 أشهر

A A A
راكان العبيد - الرياض
18
20,098

أبلغ مدير مطار الملك خالد الدولي بالرياض (المكلّف) ، شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمطار ، وذلك بخطاب إلحاقي ، حول قبول المواطنين المسافرين حسب صلاحية جواز سفرهم ، واختلاف المدة بحسب الدولة المسافرين لها.

جاء ذلك في تعميم لشركات الطيران أكد فيه أن تركيا والدول الأوروبية وشرق آسيا يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، والدول العربية يجب أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر .

اما دول مجلس التعاون فيجب أن تكون صلاحية الجواز أو الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر والولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لديه تأشيرة سارية المفعول والمدة المتبقية للجواز لا تؤثر على سفره ، يكفي أن يكون الجواز ساري المفعول عند وصوله لمنفذ الدخول.

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