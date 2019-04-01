النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إزالة .. "أمانة مكة" تنهي معاناة أهالي وادي جليل مع حظائر الأغنام

تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للحفاظ على الصحة العامة

ودّع أهالي حي وادي جليل بمكة المكرّمة، اليوم، حظائر الأغنام العشوائية التي كانت تتمركز بمقربة من حيّهم منذ سنوات، وتسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

تفصيلاً؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية - بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، إزالة 15 حظيرة أغنام عشوائية مخالفة في وادي هميجة الواقع على امتداد الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، بإزالة جميع حظائر المواشي الواقعة داخل النطاق العمراني، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

من جانبهم ثمّن عدد من السكان القريبين من تلك الحظائر العشوائية جهود الأمانة في رفع الضرر عنهم وإزالة الحظائر؛ نظراً لما سببته من انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إزالة .. "أمانة مكة" تنهي معاناة أهالي وادي جليل مع حظائر الأغنام
سبق

ودّع أهالي حي وادي جليل بمكة المكرّمة، اليوم، حظائر الأغنام العشوائية التي كانت تتمركز بمقربة من حيّهم منذ سنوات، وتسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

تفصيلاً؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية - بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، إزالة 15 حظيرة أغنام عشوائية مخالفة في وادي هميجة الواقع على امتداد الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، بإزالة جميع حظائر المواشي الواقعة داخل النطاق العمراني، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

من جانبهم ثمّن عدد من السكان القريبين من تلك الحظائر العشوائية جهود الأمانة في رفع الضرر عنهم وإزالة الحظائر؛ نظراً لما سببته من انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:01 PM

إزالة .. "أمانة مكة" تنهي معاناة أهالي وادي جليل مع حظائر الأغنام

تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للحفاظ على الصحة العامة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,224

ودّع أهالي حي وادي جليل بمكة المكرّمة، اليوم، حظائر الأغنام العشوائية التي كانت تتمركز بمقربة من حيّهم منذ سنوات، وتسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

تفصيلاً؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية - بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، إزالة 15 حظيرة أغنام عشوائية مخالفة في وادي هميجة الواقع على امتداد الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، بإزالة جميع حظائر المواشي الواقعة داخل النطاق العمراني، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

من جانبهم ثمّن عدد من السكان القريبين من تلك الحظائر العشوائية جهود الأمانة في رفع الضرر عنهم وإزالة الحظائر؛ نظراً لما سببته من انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,240
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,918

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة