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حتى وصول اللقاح.. عالِم بارز يراهن على فعالية الأجسام المضادة

أنتوني فاوتشي: إنها واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء


سبق- الرياض: قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأحد: إن الأجسام المضادة التي تحول دون انتشار فيروس كوفيد-19 في الجسم، هي واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء قبل وصول اللقاحات التي يجري تطويرها.

وذكر فاوتشي أن الأدوية التي تعتمد على الأجسام المضادة ومنتجات الدم الأخرى من المرضى المتعافين من كورونا، تُعَد فعالة للحيلولة دون التعرض لإصابات خطيرة في الرئتين.

وأوضح فاوتشي في حديث لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن التركيز في التعامل مع فيروس كورونا المستجد منصبٌّ حاليًا على علاج العدوى المبكرة أو الوقاية من العدوى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "جسرًا لعبور الأزمة قبل وصول اللقاح".

وأشار إلى أن 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر ضد كورونا، قد يتم إنتاجها بحلول ديسمبر، ومن المقرر أن تقوم جميع الشركات الست التي تزود الولايات المتحدة بـ700 مليون جرعة بتسليمها بحلول أبريل، حسبما نقلت "بلومبيرغ".

وكانت دراسة حديث قد نُشرت نتائجها الخميس في مجلة "ساينس" العلمية، قد كشفت أن نحو 14% من المصابين بكورونا، والذين توصف حالهم "بالحرجة"، رُصدت عندهم مستويات منخفضة من مادة "الإنترفيرون" التي تساهم في تنظيم دفاعات الجسم ضد مسببات الأمراض الفيروسية.

ووفق "سكاي نيوز"، يرى باحثون أن هذا الاكتشاف من شأنه تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ومن ثم علاجهم بحقن "الإنترفيرون"، أو إزالة الأجسام المضادة التي تحجب هذه المادة في حالات أخرى.

فيروس كورونا الجديد

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حتى وصول اللقاح.. عالِم بارز يراهن على فعالية الأجسام المضادة
سبق


سبق- الرياض: قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأحد: إن الأجسام المضادة التي تحول دون انتشار فيروس كوفيد-19 في الجسم، هي واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء قبل وصول اللقاحات التي يجري تطويرها.

وذكر فاوتشي أن الأدوية التي تعتمد على الأجسام المضادة ومنتجات الدم الأخرى من المرضى المتعافين من كورونا، تُعَد فعالة للحيلولة دون التعرض لإصابات خطيرة في الرئتين.

وأوضح فاوتشي في حديث لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن التركيز في التعامل مع فيروس كورونا المستجد منصبٌّ حاليًا على علاج العدوى المبكرة أو الوقاية من العدوى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "جسرًا لعبور الأزمة قبل وصول اللقاح".

وأشار إلى أن 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر ضد كورونا، قد يتم إنتاجها بحلول ديسمبر، ومن المقرر أن تقوم جميع الشركات الست التي تزود الولايات المتحدة بـ700 مليون جرعة بتسليمها بحلول أبريل، حسبما نقلت "بلومبيرغ".

وكانت دراسة حديث قد نُشرت نتائجها الخميس في مجلة "ساينس" العلمية، قد كشفت أن نحو 14% من المصابين بكورونا، والذين توصف حالهم "بالحرجة"، رُصدت عندهم مستويات منخفضة من مادة "الإنترفيرون" التي تساهم في تنظيم دفاعات الجسم ضد مسببات الأمراض الفيروسية.

ووفق "سكاي نيوز"، يرى باحثون أن هذا الاكتشاف من شأنه تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ومن ثم علاجهم بحقن "الإنترفيرون"، أو إزالة الأجسام المضادة التي تحجب هذه المادة في حالات أخرى.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
12:45 PM

حتى وصول اللقاح.. عالِم بارز يراهن على فعالية الأجسام المضادة

أنتوني فاوتشي: إنها واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأحد: إن الأجسام المضادة التي تحول دون انتشار فيروس كوفيد-19 في الجسم، هي واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء قبل وصول اللقاحات التي يجري تطويرها.

وذكر فاوتشي أن الأدوية التي تعتمد على الأجسام المضادة ومنتجات الدم الأخرى من المرضى المتعافين من كورونا، تُعَد فعالة للحيلولة دون التعرض لإصابات خطيرة في الرئتين.

وأوضح فاوتشي في حديث لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن التركيز في التعامل مع فيروس كورونا المستجد منصبٌّ حاليًا على علاج العدوى المبكرة أو الوقاية من العدوى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "جسرًا لعبور الأزمة قبل وصول اللقاح".

وأشار إلى أن 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر ضد كورونا، قد يتم إنتاجها بحلول ديسمبر، ومن المقرر أن تقوم جميع الشركات الست التي تزود الولايات المتحدة بـ700 مليون جرعة بتسليمها بحلول أبريل، حسبما نقلت "بلومبيرغ".

وكانت دراسة حديث قد نُشرت نتائجها الخميس في مجلة "ساينس" العلمية، قد كشفت أن نحو 14% من المصابين بكورونا، والذين توصف حالهم "بالحرجة"، رُصدت عندهم مستويات منخفضة من مادة "الإنترفيرون" التي تساهم في تنظيم دفاعات الجسم ضد مسببات الأمراض الفيروسية.

ووفق "سكاي نيوز"، يرى باحثون أن هذا الاكتشاف من شأنه تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ومن ثم علاجهم بحقن "الإنترفيرون"، أو إزالة الأجسام المضادة التي تحجب هذه المادة في حالات أخرى.

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