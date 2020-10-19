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"السديس" يفتتح حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" بالمسجد النبوي

شدد على التأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية لضمان سلامة الزائرين

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" التي تنفّذها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي للعام الخامس على التوالي.

وحثّ "السديس" جميع العاملين على مواصلة الجهود لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، وتمكين الزائرين الكرام من تأدية عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم، مؤكداً وجوب مراعاة ما تتطلبه الظروف الراهنة في الأهداف والمبادرات والبرامج الخاصة بالحملة، وتطوير في منظومة خدمات المسجد النبوي لتحقيق التميز المرجو في مخرجات الحملة وتحقيقها لما يتطلع إليه الزائرون خلال تأدية عباداتهم.

وشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في توزيع الهدايا على زائري المسجد النبوي ضمن الحملة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يفتتح حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" بالمسجد النبوي
سبق

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" التي تنفّذها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي للعام الخامس على التوالي.

وحثّ "السديس" جميع العاملين على مواصلة الجهود لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، وتمكين الزائرين الكرام من تأدية عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم، مؤكداً وجوب مراعاة ما تتطلبه الظروف الراهنة في الأهداف والمبادرات والبرامج الخاصة بالحملة، وتطوير في منظومة خدمات المسجد النبوي لتحقيق التميز المرجو في مخرجات الحملة وتحقيقها لما يتطلع إليه الزائرون خلال تأدية عباداتهم.

وشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في توزيع الهدايا على زائري المسجد النبوي ضمن الحملة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:42 PM

"السديس" يفتتح حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" بالمسجد النبوي

شدد على التأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية لضمان سلامة الزائرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" التي تنفّذها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي للعام الخامس على التوالي.

وحثّ "السديس" جميع العاملين على مواصلة الجهود لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، وتمكين الزائرين الكرام من تأدية عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم، مؤكداً وجوب مراعاة ما تتطلبه الظروف الراهنة في الأهداف والمبادرات والبرامج الخاصة بالحملة، وتطوير في منظومة خدمات المسجد النبوي لتحقيق التميز المرجو في مخرجات الحملة وتحقيقها لما يتطلع إليه الزائرون خلال تأدية عباداتهم.

وشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في توزيع الهدايا على زائري المسجد النبوي ضمن الحملة.

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