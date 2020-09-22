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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

مباني وشوارع تبوك تتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني

أمانة المنطقة وزعت آلاف الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد

ارتدت تبوك هذا المساء حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن ٩٠ تحت شعار همّة حتى القمة.

حيث اكتسى مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر المضيء وهو المبنى الذي تم تشييده على طراز معماري مرتبط بتراث المملكة ويقع في قلب تبوك.

وقد أنهت أمانة منطقة تبوك إنارة الميادين والشوارع باللون الأخضر ووزعت آلاف الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد. ورفرف العلم السعودي خفاقاً في أعلى سارية بشمال المملكة حيث يبلغ ارتفاع سارية العلم الذي أنجزته أمانة المنطقة، 75 متراً ويقع في ميدان راية التوحيد الذي اكتسى هو الآخر باللون الأخضر.

ويقع ميدان التوحيد على مساحة 7500 متر مربع، ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً يحمل علم المملكة العربية السعودية بعرض 12 متراً وطول 18 مترًا.

كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 متراً مربعًا.

ويضم المشروع أعمدة إنارة تجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.

كما أن خزان مياه تبوك هو الآخر سطعت أنواره باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني، وهو الذي أنشئ على شكل برج سياحي بتصميم ذو طابع تراثي بارتفاع ٨٦.٥ متر وعلى مساحة قدرها ٦٥٠٠٠م٢ وطاقة تخزينية للمياه قدرها ٤٨٠٠م٣ ويشتمل على صالة متعددة الاستعمالات على ارتفاع 72 متراً تتسع لـ(150) زائراً، ومطعم على ارتفاع 77 متراً بقطر (30 متراً) وجزء منه في الهواء الطلق يتسع لعدد (200) شخص، والدور الأرضي يحتوي على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى ، كما يحتوي البرج عدد (٤)مصاعد كهربائية تخدم المبنى أحدها مصعد بانوراما زجاجي لرؤية مدينة تبوك ومنصة علوية للرؤية البانورامية على ارتفاع ٨٦متراً .

وكانت المباني لكافة الجهات الحكومية جميعها توشحت باللون الأخضر فرحاً بهذه المناسبة الغالية عليناجميعاً ومن أبرز هذه المباني مبنى أمانة تبوك ومبنى إدارة التعليم ومبنى الشؤون الصحية فروع وزارات المياه والنقل والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة بالإضافة لباقي الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وغيرها من الشوارع والميادين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مباني وشوارع تبوك تتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني
سبق

ارتدت تبوك هذا المساء حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن ٩٠ تحت شعار همّة حتى القمة.

حيث اكتسى مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر المضيء وهو المبنى الذي تم تشييده على طراز معماري مرتبط بتراث المملكة ويقع في قلب تبوك.

وقد أنهت أمانة منطقة تبوك إنارة الميادين والشوارع باللون الأخضر ووزعت آلاف الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد. ورفرف العلم السعودي خفاقاً في أعلى سارية بشمال المملكة حيث يبلغ ارتفاع سارية العلم الذي أنجزته أمانة المنطقة، 75 متراً ويقع في ميدان راية التوحيد الذي اكتسى هو الآخر باللون الأخضر.

ويقع ميدان التوحيد على مساحة 7500 متر مربع، ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً يحمل علم المملكة العربية السعودية بعرض 12 متراً وطول 18 مترًا.

كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 متراً مربعًا.

ويضم المشروع أعمدة إنارة تجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.

كما أن خزان مياه تبوك هو الآخر سطعت أنواره باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني، وهو الذي أنشئ على شكل برج سياحي بتصميم ذو طابع تراثي بارتفاع ٨٦.٥ متر وعلى مساحة قدرها ٦٥٠٠٠م٢ وطاقة تخزينية للمياه قدرها ٤٨٠٠م٣ ويشتمل على صالة متعددة الاستعمالات على ارتفاع 72 متراً تتسع لـ(150) زائراً، ومطعم على ارتفاع 77 متراً بقطر (30 متراً) وجزء منه في الهواء الطلق يتسع لعدد (200) شخص، والدور الأرضي يحتوي على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى ، كما يحتوي البرج عدد (٤)مصاعد كهربائية تخدم المبنى أحدها مصعد بانوراما زجاجي لرؤية مدينة تبوك ومنصة علوية للرؤية البانورامية على ارتفاع ٨٦متراً .

وكانت المباني لكافة الجهات الحكومية جميعها توشحت باللون الأخضر فرحاً بهذه المناسبة الغالية عليناجميعاً ومن أبرز هذه المباني مبنى أمانة تبوك ومبنى إدارة التعليم ومبنى الشؤون الصحية فروع وزارات المياه والنقل والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة بالإضافة لباقي الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وغيرها من الشوارع والميادين.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
09:55 PM

مباني وشوارع تبوك تتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني

أمانة المنطقة وزعت آلاف الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد

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نواف الغضوري - تبوك
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ارتدت تبوك هذا المساء حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن ٩٠ تحت شعار همّة حتى القمة.

حيث اكتسى مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر المضيء وهو المبنى الذي تم تشييده على طراز معماري مرتبط بتراث المملكة ويقع في قلب تبوك.

وقد أنهت أمانة منطقة تبوك إنارة الميادين والشوارع باللون الأخضر ووزعت آلاف الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد. ورفرف العلم السعودي خفاقاً في أعلى سارية بشمال المملكة حيث يبلغ ارتفاع سارية العلم الذي أنجزته أمانة المنطقة، 75 متراً ويقع في ميدان راية التوحيد الذي اكتسى هو الآخر باللون الأخضر.

ويقع ميدان التوحيد على مساحة 7500 متر مربع، ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً يحمل علم المملكة العربية السعودية بعرض 12 متراً وطول 18 مترًا.

كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 متراً مربعًا.

ويضم المشروع أعمدة إنارة تجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.

كما أن خزان مياه تبوك هو الآخر سطعت أنواره باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني، وهو الذي أنشئ على شكل برج سياحي بتصميم ذو طابع تراثي بارتفاع ٨٦.٥ متر وعلى مساحة قدرها ٦٥٠٠٠م٢ وطاقة تخزينية للمياه قدرها ٤٨٠٠م٣ ويشتمل على صالة متعددة الاستعمالات على ارتفاع 72 متراً تتسع لـ(150) زائراً، ومطعم على ارتفاع 77 متراً بقطر (30 متراً) وجزء منه في الهواء الطلق يتسع لعدد (200) شخص، والدور الأرضي يحتوي على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى ، كما يحتوي البرج عدد (٤)مصاعد كهربائية تخدم المبنى أحدها مصعد بانوراما زجاجي لرؤية مدينة تبوك ومنصة علوية للرؤية البانورامية على ارتفاع ٨٦متراً .

وكانت المباني لكافة الجهات الحكومية جميعها توشحت باللون الأخضر فرحاً بهذه المناسبة الغالية عليناجميعاً ومن أبرز هذه المباني مبنى أمانة تبوك ومبنى إدارة التعليم ومبنى الشؤون الصحية فروع وزارات المياه والنقل والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة بالإضافة لباقي الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وغيرها من الشوارع والميادين.

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