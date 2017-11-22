خطة لتطوير ميدان الفروسية بحائل في اجتماع بتوجيه من أمير المنطقة

عُقد مع ممثلي القطاعات الخدمية.. و"التبيناوي": هدفنا مواكبة التطورات

قال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي: إنه إنفاذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود؛ فقد تم عقد اجتماع مع ممثلي القطاعات الخدمية بالمنطقة.

وأوضح "التبيناوي"، أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد تناول عدة مواضيع، كان من أهمها وأبرزها وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير ميدان الفروسية بمنطقة حائل ليواكب أحدث التطورات.

واختتم بالشكر والتقدير لنائب أمير منطقة حائل على حرصه واهتمامه الدائميْن لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأبنائها في كل المجالات.