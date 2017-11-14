تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا
ارتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.
وزارة التجارة والاستثمار
استدعاء
تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-14
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:46 AM
تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا
ارتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.