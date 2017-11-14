وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.

تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-14 أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019. وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام. ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 11:46 AM

تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا ارتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة





A A A





4 مشاركة

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.