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"الجوازات": تمديد تأشيرات الزيارة للحالات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

بتوجيه وزير الداخلية وذلك من خلال منصة أبشر "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال" ومقيم "

أعلنت المديرية العامة للجوزات أنها ستمدّد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

تفصيلاً، بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكل أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ودعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ180 يوماً، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت "الجوازات" أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).

الجوازات تأشيرة الزيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": تمديد تأشيرات الزيارة للحالات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"
سبق

أعلنت المديرية العامة للجوزات أنها ستمدّد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

تفصيلاً، بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكل أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ودعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ180 يوماً، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت "الجوازات" أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
03:17 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:23 PM

"الجوازات": تمديد تأشيرات الزيارة للحالات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

بتوجيه وزير الداخلية وذلك من خلال منصة أبشر "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال" ومقيم "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المديرية العامة للجوزات أنها ستمدّد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

تفصيلاً، بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكل أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ودعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ180 يوماً، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت "الجوازات" أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).

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