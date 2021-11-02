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أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أبها

وضع خطة عاجلة لمعالجتها وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي 29 مراقبًا من قيادات الأمانة لرصد التشوهات البصرية في أحياء مدينة أبها، ووجه باستمرار غرفة معالجة التشوه البصري بناء على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة معالجة جميع مظاهر التشوه البصري ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأوضح الدكتور الحميدي أن هذا الإجراء يشمل رصد التشوهات البصرية باستخدام مشهد عسير، ويكون المشرف مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة الحصر وشموليته.

وأكد الحميدي أن غرفة العمليات تصدر تقريرًا كل 48 ساعة من خلال التطبيق يوضح التشوهات التي تمت معالجتها، وشدد على أن كل مشرف يتحمل مسؤولية متابعة عملية المعالجة مع الإدارة المختصة.

وأشار الحميدي إلى أن هذا الإجراء يحظى باهتمام كبير من أمير منطقة عسير، وبمتابعة دقيقة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أبها
سبق

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي 29 مراقبًا من قيادات الأمانة لرصد التشوهات البصرية في أحياء مدينة أبها، ووجه باستمرار غرفة معالجة التشوه البصري بناء على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة معالجة جميع مظاهر التشوه البصري ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأوضح الدكتور الحميدي أن هذا الإجراء يشمل رصد التشوهات البصرية باستخدام مشهد عسير، ويكون المشرف مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة الحصر وشموليته.

وأكد الحميدي أن غرفة العمليات تصدر تقريرًا كل 48 ساعة من خلال التطبيق يوضح التشوهات التي تمت معالجتها، وشدد على أن كل مشرف يتحمل مسؤولية متابعة عملية المعالجة مع الإدارة المختصة.

وأشار الحميدي إلى أن هذا الإجراء يحظى باهتمام كبير من أمير منطقة عسير، وبمتابعة دقيقة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:01 PM

أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أبها

وضع خطة عاجلة لمعالجتها وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي 29 مراقبًا من قيادات الأمانة لرصد التشوهات البصرية في أحياء مدينة أبها، ووجه باستمرار غرفة معالجة التشوه البصري بناء على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة معالجة جميع مظاهر التشوه البصري ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأوضح الدكتور الحميدي أن هذا الإجراء يشمل رصد التشوهات البصرية باستخدام مشهد عسير، ويكون المشرف مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة الحصر وشموليته.

وأكد الحميدي أن غرفة العمليات تصدر تقريرًا كل 48 ساعة من خلال التطبيق يوضح التشوهات التي تمت معالجتها، وشدد على أن كل مشرف يتحمل مسؤولية متابعة عملية المعالجة مع الإدارة المختصة.

وأشار الحميدي إلى أن هذا الإجراء يحظى باهتمام كبير من أمير منطقة عسير، وبمتابعة دقيقة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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