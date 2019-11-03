النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يستمر 45 يومًا.. محافظ الداير يدشن فعاليات مهرجان التسوق والترفيه

يتضمن مسرحاً للطفل وحديقة للحيوانات وركناً خاصاً للأسر المنتجة

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الداير للتسوق والترفيه، بحضور رئيس بلدية الداير ومدير شرطة الداير ومدير الدفاع المدني وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي.

وافتتح المحافظ موقع فعاليات مهرجان تسوق الداير المقام بساحة المحافظة للاحتفالات بحي عرقين، وسط حضور عشرات الأسر من الأهالي، وتجول بداخل خيمة التسوق واطلع على معروضات الأسر المنتجة ثم تسلم في ختام جولته على مقر المهرجان هدية مقدمة من إدارة المهرجان، وتستمر ليالي المهرجان وفعالياته 45 يوماً، حيث سيتضمن عدداً من الفعاليات المسرحية المتنوعة، كما يحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والملاهي ومسرح للطفل وحديقة للحيوانات وركن خاص للأسر المنتجة.

وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة، بأن مثل هذه الفعاليات تحظى برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله، مؤكداً أن السياحة في الداير تتميز بطابع خاص يجتمع فيه جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مشيراً إلى الحرص الدائم على مواكبة ذلك بخدمات ترضي الزائر وفعاليات متنوعة تعزز من عامل الجذب للمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
يستمر 45 يومًا.. محافظ الداير يدشن فعاليات مهرجان التسوق والترفيه
سبق

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الداير للتسوق والترفيه، بحضور رئيس بلدية الداير ومدير شرطة الداير ومدير الدفاع المدني وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي.

وافتتح المحافظ موقع فعاليات مهرجان تسوق الداير المقام بساحة المحافظة للاحتفالات بحي عرقين، وسط حضور عشرات الأسر من الأهالي، وتجول بداخل خيمة التسوق واطلع على معروضات الأسر المنتجة ثم تسلم في ختام جولته على مقر المهرجان هدية مقدمة من إدارة المهرجان، وتستمر ليالي المهرجان وفعالياته 45 يوماً، حيث سيتضمن عدداً من الفعاليات المسرحية المتنوعة، كما يحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والملاهي ومسرح للطفل وحديقة للحيوانات وركن خاص للأسر المنتجة.

وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة، بأن مثل هذه الفعاليات تحظى برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله، مؤكداً أن السياحة في الداير تتميز بطابع خاص يجتمع فيه جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مشيراً إلى الحرص الدائم على مواكبة ذلك بخدمات ترضي الزائر وفعاليات متنوعة تعزز من عامل الجذب للمحافظة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:46 PM

يستمر 45 يومًا.. محافظ الداير يدشن فعاليات مهرجان التسوق والترفيه

يتضمن مسرحاً للطفل وحديقة للحيوانات وركناً خاصاً للأسر المنتجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
109

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الداير للتسوق والترفيه، بحضور رئيس بلدية الداير ومدير شرطة الداير ومدير الدفاع المدني وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي.

وافتتح المحافظ موقع فعاليات مهرجان تسوق الداير المقام بساحة المحافظة للاحتفالات بحي عرقين، وسط حضور عشرات الأسر من الأهالي، وتجول بداخل خيمة التسوق واطلع على معروضات الأسر المنتجة ثم تسلم في ختام جولته على مقر المهرجان هدية مقدمة من إدارة المهرجان، وتستمر ليالي المهرجان وفعالياته 45 يوماً، حيث سيتضمن عدداً من الفعاليات المسرحية المتنوعة، كما يحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والملاهي ومسرح للطفل وحديقة للحيوانات وركن خاص للأسر المنتجة.

وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة، بأن مثل هذه الفعاليات تحظى برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله، مؤكداً أن السياحة في الداير تتميز بطابع خاص يجتمع فيه جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مشيراً إلى الحرص الدائم على مواكبة ذلك بخدمات ترضي الزائر وفعاليات متنوعة تعزز من عامل الجذب للمحافظة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,561
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,889
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,325
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,522

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة