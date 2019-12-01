وصل إلى مطار الملك سعود بالباحة صباح اليوم وزير النقل المهندس صالح الجاسر في زيارة للمنطقة، يحضر فيها تدشين أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لمشاريع النقل اليوم، والتي كانت قد أُعلن عن موعد تدشينها في شهر صفر. وتبلغ أعداد المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم ‏14 مشروعًا للطرق، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90)، بعدما أُجّل إلغاء الوزير السابق للزيارة وإرساله نائبه للتدشين. تأتي زيارة "الجاسر" للمنطقة التي ينتظر الأهالي فيها إنهاء معاناتهم مع طرقات المنطقة بمواقع متعددة؛ ومن أهمها إنهاء الطريق الدائري الذي تأخر كثيرًا لسنوات عدة، كما أن ازدواجية طريق الباحة- المندق هاجس يؤرق سالكي الطريق الذي لا يتناسب مع الكثافة المرورية ومكانته السياحية كذلك، وإحصائيات الحوادث المميتة أكبر دليل على الحاجة الملحّة لإنهاء هذا الطريق القاتل الذي ينزف بالدماء وبغزارة. كما يأمل الأهالي في إنهاء تعثر ازدواجية طريق "المخواة- العرضيات"، وعقبات غامد الزناد، والطرق المتهالكة في تهامة الباحة التي تُبقي الأهالي محتجزين مع كل موسم ممطر، تتعطل مصالحهم ويتغيب أبناؤهم عن المدارس. كما أن وضع عقبات المنطقة تحديدًا غير آمن؛ حيث تتزامن الانهيارات مع الأمطار باستمرار والتي تغلق جميعها أثناء الأمطار، مع تكرار الإغلاق والانهيارات بشكل شبه يومي؛ مما يتسبب في عزل تهامة عن السراة؛ فيما تسببت الانهيارات في مصرع شاب الأسبوع الماضي في عقبة الباحة. ويُعد طريق "الباحة- العقيق" الأغزر دموية، حيث وقعت عليه الكثير من الحوادث، ولم يجد له المسؤولون حلًّا؛ باعتباره أحد بوابات منطقة الباحة، فهو طريق مؤدٍّ للمطار والجامعة والكلية التقنية والمدينة الرياضية. وكانت "سبق" قد تواصلت مع متحدث الهلال الأحمر بالباحة منذ قرابة شهرين، بطلب إحصائيات للحوادث التي باشرها الهلال الأحمر على طريق الباحة العقيق دون استجابة.

14 مشروعًا.. "الجاسر" يصل الباحة لحضور تدشين مشاريع النقل بالمنطقة عبدالعزيز الشهري سبق 2019-12-01 وصل إلى مطار الملك سعود بالباحة صباح اليوم وزير النقل المهندس صالح الجاسر في زيارة للمنطقة، يحضر فيها تدشين أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لمشاريع النقل اليوم، والتي كانت قد أُعلن عن موعد تدشينها في شهر صفر.

وتبلغ أعداد المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم ‏14 مشروعًا للطرق، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90)، بعدما أُجّل إلغاء الوزير السابق للزيارة وإرساله نائبه للتدشين.

تأتي زيارة "الجاسر" للمنطقة التي ينتظر الأهالي فيها إنهاء معاناتهم مع طرقات المنطقة بمواقع متعددة؛ ومن أهمها إنهاء الطريق الدائري الذي تأخر كثيرًا لسنوات عدة، كما أن ازدواجية طريق الباحة- المندق هاجس يؤرق سالكي الطريق الذي لا يتناسب مع الكثافة المرورية ومكانته السياحية كذلك، وإحصائيات الحوادث المميتة أكبر دليل على الحاجة الملحّة لإنهاء هذا الطريق القاتل الذي ينزف بالدماء وبغزارة.

كما يأمل الأهالي في إنهاء تعثر ازدواجية طريق "المخواة- العرضيات"، وعقبات غامد الزناد، والطرق المتهالكة في تهامة الباحة التي تُبقي الأهالي محتجزين مع كل موسم ممطر، تتعطل مصالحهم ويتغيب أبناؤهم عن المدارس.

كما أن وضع عقبات المنطقة تحديدًا غير آمن؛ حيث تتزامن الانهيارات مع الأمطار باستمرار والتي تغلق جميعها أثناء الأمطار، مع تكرار الإغلاق والانهيارات بشكل شبه يومي؛ مما يتسبب في عزل تهامة عن السراة؛ فيما تسببت الانهيارات في مصرع شاب الأسبوع الماضي في عقبة الباحة.

ويُعد طريق "الباحة- العقيق" الأغزر دموية، حيث وقعت عليه الكثير من الحوادث، ولم يجد له المسؤولون حلًّا؛ باعتباره أحد بوابات منطقة الباحة، فهو طريق مؤدٍّ للمطار والجامعة والكلية التقنية والمدينة الرياضية.

وكانت "سبق" قد تواصلت مع متحدث الهلال الأحمر بالباحة منذ قرابة شهرين، بطلب إحصائيات للحوادث التي باشرها الهلال الأحمر على طريق الباحة العقيق دون استجابة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 12:14 PM

14 مشروعًا.. "الجاسر" يصل الباحة لحضور تدشين مشاريع النقل بالمنطقة وسط مطالبات من الأهالي بإنهاء المعلق منها كالطريق الدائري و"المندق"





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وصل إلى مطار الملك سعود بالباحة صباح اليوم وزير النقل المهندس صالح الجاسر في زيارة للمنطقة، يحضر فيها تدشين أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لمشاريع النقل اليوم، والتي كانت قد أُعلن عن موعد تدشينها في شهر صفر.

وتبلغ أعداد المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم ‏14 مشروعًا للطرق، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90)، بعدما أُجّل إلغاء الوزير السابق للزيارة وإرساله نائبه للتدشين.

تأتي زيارة "الجاسر" للمنطقة التي ينتظر الأهالي فيها إنهاء معاناتهم مع طرقات المنطقة بمواقع متعددة؛ ومن أهمها إنهاء الطريق الدائري الذي تأخر كثيرًا لسنوات عدة، كما أن ازدواجية طريق الباحة- المندق هاجس يؤرق سالكي الطريق الذي لا يتناسب مع الكثافة المرورية ومكانته السياحية كذلك، وإحصائيات الحوادث المميتة أكبر دليل على الحاجة الملحّة لإنهاء هذا الطريق القاتل الذي ينزف بالدماء وبغزارة.

كما يأمل الأهالي في إنهاء تعثر ازدواجية طريق "المخواة- العرضيات"، وعقبات غامد الزناد، والطرق المتهالكة في تهامة الباحة التي تُبقي الأهالي محتجزين مع كل موسم ممطر، تتعطل مصالحهم ويتغيب أبناؤهم عن المدارس.

كما أن وضع عقبات المنطقة تحديدًا غير آمن؛ حيث تتزامن الانهيارات مع الأمطار باستمرار والتي تغلق جميعها أثناء الأمطار، مع تكرار الإغلاق والانهيارات بشكل شبه يومي؛ مما يتسبب في عزل تهامة عن السراة؛ فيما تسببت الانهيارات في مصرع شاب الأسبوع الماضي في عقبة الباحة.

ويُعد طريق "الباحة- العقيق" الأغزر دموية، حيث وقعت عليه الكثير من الحوادث، ولم يجد له المسؤولون حلًّا؛ باعتباره أحد بوابات منطقة الباحة، فهو طريق مؤدٍّ للمطار والجامعة والكلية التقنية والمدينة الرياضية.

وكانت "سبق" قد تواصلت مع متحدث الهلال الأحمر بالباحة منذ قرابة شهرين، بطلب إحصائيات للحوادث التي باشرها الهلال الأحمر على طريق الباحة العقيق دون استجابة.