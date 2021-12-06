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أمير تبوك يؤكد على أهمية دور المحافظين في تلمس احتياجات المواطنين وخدمتهم

خلال ترؤسه لاجتماعهم الدوري.. واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، بمحافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني.

وخلال اللقاء رحب أمير المنطقة بالجميع، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله – مشيراً إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

كما رأس أمير تبوك اليوم في قاعات الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.

واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم وكذلك خدمته والعمل المستمر على تحقيق مطالبه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه أمير المنطقة باتخاذ اللازم حيالها.

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أمير تبوك يؤكد على أهمية دور المحافظين في تلمس احتياجات المواطنين وخدمتهم
سبق

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، بمحافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني.

وخلال اللقاء رحب أمير المنطقة بالجميع، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله – مشيراً إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

كما رأس أمير تبوك اليوم في قاعات الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.

واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم وكذلك خدمته والعمل المستمر على تحقيق مطالبه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه أمير المنطقة باتخاذ اللازم حيالها.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:03 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:25 PM

أمير تبوك يؤكد على أهمية دور المحافظين في تلمس احتياجات المواطنين وخدمتهم

خلال ترؤسه لاجتماعهم الدوري.. واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، بمحافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني.

وخلال اللقاء رحب أمير المنطقة بالجميع، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله – مشيراً إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

كما رأس أمير تبوك اليوم في قاعات الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.

واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم وكذلك خدمته والعمل المستمر على تحقيق مطالبه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه أمير المنطقة باتخاذ اللازم حيالها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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