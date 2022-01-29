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"واتسآب" تكشف عن تجهيزها مفاجأة قريبة لأصحاب "آيباد" والحواسيب اللوحية

كشف رئيس منصة واتسآب للتراسل الفوري المشفر، ويل كاثكارت، عن تجهيزهم مفاجأة لأصحاب حواسيب "آيباد" ومختلف الحواسيب اللوحية الأخرى.

وقال كاثكارت في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إنه يوجه رسالة لأولئك الذين يطالبون بإطلاق تطبيق "واتسآب" مخصص لأجهزة "آيباد"، إنه عليهم ألا يفقدوا الأمل وأن يستعدوا للمفاجأة.

وأوضح رئيس واتسآب أنهم يعملون دومًا على تلبية طلبات المستخدمين، وهذا سيكون على رأس أولوياتهم، من دون أن يقطع وعدًا صريحًا بإطلاق الإصدار الجديد ولا التوقيتات المتوقع إطلاقه فيها.

وأردف بقوله: "لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة"، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لواتسآب العام الماضي.

ومضى قائلًا: "يتوفر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا، وإذا كان لدي أجهزة متعددة قيد التشغيل فيمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على سطح المكتب. سيكون ذلك مهمًا حقًا لتطبيق الجهاز اللوحي، لتتمكن من استخدام التطبيق حتى لو لم يكن هاتفك قيد التشغيل؛ لذا فإن التكنولوجيا الأساسية موجودة ".

واتسآب آيباد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتسآب" تكشف عن تجهيزها مفاجأة قريبة لأصحاب "آيباد" والحواسيب اللوحية
سبق

كشف رئيس منصة واتسآب للتراسل الفوري المشفر، ويل كاثكارت، عن تجهيزهم مفاجأة لأصحاب حواسيب "آيباد" ومختلف الحواسيب اللوحية الأخرى.

وقال كاثكارت في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إنه يوجه رسالة لأولئك الذين يطالبون بإطلاق تطبيق "واتسآب" مخصص لأجهزة "آيباد"، إنه عليهم ألا يفقدوا الأمل وأن يستعدوا للمفاجأة.

وأوضح رئيس واتسآب أنهم يعملون دومًا على تلبية طلبات المستخدمين، وهذا سيكون على رأس أولوياتهم، من دون أن يقطع وعدًا صريحًا بإطلاق الإصدار الجديد ولا التوقيتات المتوقع إطلاقه فيها.

وأردف بقوله: "لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة"، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لواتسآب العام الماضي.

ومضى قائلًا: "يتوفر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا، وإذا كان لدي أجهزة متعددة قيد التشغيل فيمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على سطح المكتب. سيكون ذلك مهمًا حقًا لتطبيق الجهاز اللوحي، لتتمكن من استخدام التطبيق حتى لو لم يكن هاتفك قيد التشغيل؛ لذا فإن التكنولوجيا الأساسية موجودة ".

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:30 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:37 PM

"واتسآب" تكشف عن تجهيزها مفاجأة قريبة لأصحاب "آيباد" والحواسيب اللوحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس منصة واتسآب للتراسل الفوري المشفر، ويل كاثكارت، عن تجهيزهم مفاجأة لأصحاب حواسيب "آيباد" ومختلف الحواسيب اللوحية الأخرى.

وقال كاثكارت في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إنه يوجه رسالة لأولئك الذين يطالبون بإطلاق تطبيق "واتسآب" مخصص لأجهزة "آيباد"، إنه عليهم ألا يفقدوا الأمل وأن يستعدوا للمفاجأة.

وأوضح رئيس واتسآب أنهم يعملون دومًا على تلبية طلبات المستخدمين، وهذا سيكون على رأس أولوياتهم، من دون أن يقطع وعدًا صريحًا بإطلاق الإصدار الجديد ولا التوقيتات المتوقع إطلاقه فيها.

وأردف بقوله: "لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة"، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لواتسآب العام الماضي.

ومضى قائلًا: "يتوفر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا، وإذا كان لدي أجهزة متعددة قيد التشغيل فيمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على سطح المكتب. سيكون ذلك مهمًا حقًا لتطبيق الجهاز اللوحي، لتتمكن من استخدام التطبيق حتى لو لم يكن هاتفك قيد التشغيل؛ لذا فإن التكنولوجيا الأساسية موجودة ".

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