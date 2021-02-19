هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والخرج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-19 هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 01:16 PM

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والخرج





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هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.