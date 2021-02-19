هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والخرج
هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.حالة الطقس الأرصاد أمطار
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أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والخرجوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-19
19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
01:16 PM
أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والخرج
هطلت اليوم أمطارٌ على مدينة الرياض، كما هطلت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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