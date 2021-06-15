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كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة.

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كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:46 PM

كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة.

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