النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية

ليلة العيد.. شاهد صواعق رعدية كثيفة وأمطار غزيرة شمال جازان

"المدني": التحذيرات مستمرة حتى صباح غد على مختلف محافظات المنطقة

تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة جازان وبعض من المواقع الشرقية منذ الثامنة مساءً، أمطار غزيرة إلى متوسطة وصواعق رعدية كثيفة جرت على إثرها عدد من الشعاب.

وحذر مدني جازان من التقلبات الجوية مفيدًا باستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة والمستمرة حتى صباح يوم غد الجمعة على مختلف محافظات المنطقة ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليلة العيد.. شاهد صواعق رعدية كثيفة وأمطار غزيرة شمال جازان
سبق

تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة جازان وبعض من المواقع الشرقية منذ الثامنة مساءً، أمطار غزيرة إلى متوسطة وصواعق رعدية كثيفة جرت على إثرها عدد من الشعاب.

وحذر مدني جازان من التقلبات الجوية مفيدًا باستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة والمستمرة حتى صباح يوم غد الجمعة على مختلف محافظات المنطقة ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:45 PM

ليلة العيد.. شاهد صواعق رعدية كثيفة وأمطار غزيرة شمال جازان

"المدني": التحذيرات مستمرة حتى صباح غد على مختلف محافظات المنطقة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,936

تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة جازان وبعض من المواقع الشرقية منذ الثامنة مساءً، أمطار غزيرة إلى متوسطة وصواعق رعدية كثيفة جرت على إثرها عدد من الشعاب.

وحذر مدني جازان من التقلبات الجوية مفيدًا باستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة والمستمرة حتى صباح يوم غد الجمعة على مختلف محافظات المنطقة ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,094
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,766
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة