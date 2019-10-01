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عبدالعزيز الفيصل يلتقي المدرب البرتغالي مورينيو

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يزور السعودية حاليًا لإلقاء محاضرة تُعنى بالجانب الفني في كرة القدم، وذلك في معهد إعداد القادة بجدة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت بلقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأتمنى أن يستفيد المدربون الوطنيون والمهتمون بكرة القدم من المحاضرة التي سيقدمها اليوم، وما يملكه من خبرات في عالم التدريب الحديث.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة في "تويتر" قد نشر صورًا من لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمدرب البرتغالي مورينيو إلى جانب صور أخرى من لقاء مورينيو بعددٍ من الأطفال الموهوبين بحضور رئيس الهيئة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالعزيز الفيصل يلتقي المدرب البرتغالي مورينيو
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يزور السعودية حاليًا لإلقاء محاضرة تُعنى بالجانب الفني في كرة القدم، وذلك في معهد إعداد القادة بجدة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت بلقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأتمنى أن يستفيد المدربون الوطنيون والمهتمون بكرة القدم من المحاضرة التي سيقدمها اليوم، وما يملكه من خبرات في عالم التدريب الحديث.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة في "تويتر" قد نشر صورًا من لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمدرب البرتغالي مورينيو إلى جانب صور أخرى من لقاء مورينيو بعددٍ من الأطفال الموهوبين بحضور رئيس الهيئة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:29 PM

عبدالعزيز الفيصل يلتقي المدرب البرتغالي مورينيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يزور السعودية حاليًا لإلقاء محاضرة تُعنى بالجانب الفني في كرة القدم، وذلك في معهد إعداد القادة بجدة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت بلقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأتمنى أن يستفيد المدربون الوطنيون والمهتمون بكرة القدم من المحاضرة التي سيقدمها اليوم، وما يملكه من خبرات في عالم التدريب الحديث.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة في "تويتر" قد نشر صورًا من لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمدرب البرتغالي مورينيو إلى جانب صور أخرى من لقاء مورينيو بعددٍ من الأطفال الموهوبين بحضور رئيس الهيئة.

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