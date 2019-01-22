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حادث سير يُزيل صبات خرسانية تنظيمية ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة

حذّرت "سبق" من الخطورة.. ومطالبات بصبغها بألوان فسفورية

تسبب حادث سير في مخطط الخضراء، في فتح الحواجز الخرسانية الدائرية، الواقعة على كوبري الحجز للقادم من مخطط الخضراء؛ حيث أزيلت إحدى هذه الصبات الخرسانية من موقعها؛ مما سمح بدخول المركبات دون التوجه إلى مخطط 7 والدوران قبل المحطة.

يُذكر أن الحواجز الخرسانية وُضعت من قِبَل جهة الاختصاص؛ بسبب كثرة الحوادث التي تقع عند المدخل للقادم من الخضراء؛ مما استدعى من جهة الاختصاص إغلاقه بالصبات الخرسانية المدورة.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة"، التحذير من خطر الارتطام بهذه الصبات الخرسانية؛ نظرًا لعدم وضوح لونها، وعدم صبغها بألوان فسفورية، وقلة ارتفاعها؛ مما يصعِّب مشاهدتها ليلًا؛ خاصة بالنسبة لمن يعبرون الطريق لأول مرة.

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حادث سير يُزيل صبات خرسانية تنظيمية ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة
سبق

تسبب حادث سير في مخطط الخضراء، في فتح الحواجز الخرسانية الدائرية، الواقعة على كوبري الحجز للقادم من مخطط الخضراء؛ حيث أزيلت إحدى هذه الصبات الخرسانية من موقعها؛ مما سمح بدخول المركبات دون التوجه إلى مخطط 7 والدوران قبل المحطة.

يُذكر أن الحواجز الخرسانية وُضعت من قِبَل جهة الاختصاص؛ بسبب كثرة الحوادث التي تقع عند المدخل للقادم من الخضراء؛ مما استدعى من جهة الاختصاص إغلاقه بالصبات الخرسانية المدورة.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة"، التحذير من خطر الارتطام بهذه الصبات الخرسانية؛ نظرًا لعدم وضوح لونها، وعدم صبغها بألوان فسفورية، وقلة ارتفاعها؛ مما يصعِّب مشاهدتها ليلًا؛ خاصة بالنسبة لمن يعبرون الطريق لأول مرة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:19 PM

حادث سير يُزيل صبات خرسانية تنظيمية ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة

حذّرت "سبق" من الخطورة.. ومطالبات بصبغها بألوان فسفورية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
5,384

تسبب حادث سير في مخطط الخضراء، في فتح الحواجز الخرسانية الدائرية، الواقعة على كوبري الحجز للقادم من مخطط الخضراء؛ حيث أزيلت إحدى هذه الصبات الخرسانية من موقعها؛ مما سمح بدخول المركبات دون التوجه إلى مخطط 7 والدوران قبل المحطة.

يُذكر أن الحواجز الخرسانية وُضعت من قِبَل جهة الاختصاص؛ بسبب كثرة الحوادث التي تقع عند المدخل للقادم من الخضراء؛ مما استدعى من جهة الاختصاص إغلاقه بالصبات الخرسانية المدورة.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. استبدال الصبات الخرسانية بكرات دائرية تقليلًا للتشوه البصري بمكة"، التحذير من خطر الارتطام بهذه الصبات الخرسانية؛ نظرًا لعدم وضوح لونها، وعدم صبغها بألوان فسفورية، وقلة ارتفاعها؛ مما يصعِّب مشاهدتها ليلًا؛ خاصة بالنسبة لمن يعبرون الطريق لأول مرة.

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