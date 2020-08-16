إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107
تسجيل 84 حالة جديدة خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.
إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-16
أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:40 PM
إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107
تسجيل 84 حالة جديدة خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.