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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107

تسجيل 84 حالة جديدة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.

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إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107
سبق

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:40 PM

إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107

تسجيل 84 حالة جديدة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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1,207

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.

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