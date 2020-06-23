النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأوقاف الفلسطينية: قرار المملكة بخصوص موسم الحج تأكيد على حرصها على صحة وسلامة الحجيج

في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي وبلدان العالم

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تأييدها وتثمينها للقرار الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتمثل بالإبقاء على فريضة الحج لهذا العام قائمة من خلال المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت في بيان، اليوم على لسان وكيل الوزارة حسام أبو الرب؛ "أن القرار يأتي حرصاً من قيادة المملكة العربية السعودية على الاستمرار في أداء الفريضة رغم الظروف الصحية الصعبة، وبالوقت ذاته يؤكد الحرص الأكيد من أصحاب القرار على صحة وسلامة زوار وحجاج بيت الله الحرام في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي وجميع بلدان العالم، مع استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

وقالت: لا سيما وأن شعائر الحج تتطلب جهداً، وحالة من التزاحم والتقارب التي يحذر منها كل الخبراء وأصحاب الاختصاص، إضافة إلى أن موسم الحج فيه تخالط من شتى الجنسيات والأعمار التي لا تستطيع أي جهة مهما كانت أن تمنع أو تحمي الحجاج والمعتمرين من هذا الوباء الذي يزداد انتشاره مع الاختلاط والتقارب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأوقاف الفلسطينية: قرار المملكة بخصوص موسم الحج تأكيد على حرصها على صحة وسلامة الحجيج
سبق

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تأييدها وتثمينها للقرار الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتمثل بالإبقاء على فريضة الحج لهذا العام قائمة من خلال المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت في بيان، اليوم على لسان وكيل الوزارة حسام أبو الرب؛ "أن القرار يأتي حرصاً من قيادة المملكة العربية السعودية على الاستمرار في أداء الفريضة رغم الظروف الصحية الصعبة، وبالوقت ذاته يؤكد الحرص الأكيد من أصحاب القرار على صحة وسلامة زوار وحجاج بيت الله الحرام في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي وجميع بلدان العالم، مع استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

وقالت: لا سيما وأن شعائر الحج تتطلب جهداً، وحالة من التزاحم والتقارب التي يحذر منها كل الخبراء وأصحاب الاختصاص، إضافة إلى أن موسم الحج فيه تخالط من شتى الجنسيات والأعمار التي لا تستطيع أي جهة مهما كانت أن تمنع أو تحمي الحجاج والمعتمرين من هذا الوباء الذي يزداد انتشاره مع الاختلاط والتقارب.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:49 PM

الأوقاف الفلسطينية: قرار المملكة بخصوص موسم الحج تأكيد على حرصها على صحة وسلامة الحجيج

في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي وبلدان العالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
178

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تأييدها وتثمينها للقرار الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتمثل بالإبقاء على فريضة الحج لهذا العام قائمة من خلال المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت في بيان، اليوم على لسان وكيل الوزارة حسام أبو الرب؛ "أن القرار يأتي حرصاً من قيادة المملكة العربية السعودية على الاستمرار في أداء الفريضة رغم الظروف الصحية الصعبة، وبالوقت ذاته يؤكد الحرص الأكيد من أصحاب القرار على صحة وسلامة زوار وحجاج بيت الله الحرام في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها معظم دول العالم العربي والإسلامي وجميع بلدان العالم، مع استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

وقالت: لا سيما وأن شعائر الحج تتطلب جهداً، وحالة من التزاحم والتقارب التي يحذر منها كل الخبراء وأصحاب الاختصاص، إضافة إلى أن موسم الحج فيه تخالط من شتى الجنسيات والأعمار التي لا تستطيع أي جهة مهما كانت أن تمنع أو تحمي الحجاج والمعتمرين من هذا الوباء الذي يزداد انتشاره مع الاختلاط والتقارب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,334
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة