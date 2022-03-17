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أمانة عسير تخصّص أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير المرافق العامة

لمكافحة فيروس كورونا

خصصت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أربعة آلاف عامل، مدعومين بنحو 747 آلية ومعدّة متنوعة؛ لرش وتطهير وتعقيم المرافق العامة بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها باشرت فعليًّا أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المرافق العامة بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف: تأتي تلك الأعمال ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال، والتخطيط ورسم الإستراتيجيات لتنفيذها بشكل متواصل ومستمر.

وفي الوقت نفسه تنفّذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار كوفيد 19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تخصّص أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير المرافق العامة
سبق

خصصت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أربعة آلاف عامل، مدعومين بنحو 747 آلية ومعدّة متنوعة؛ لرش وتطهير وتعقيم المرافق العامة بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها باشرت فعليًّا أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المرافق العامة بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف: تأتي تلك الأعمال ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال، والتخطيط ورسم الإستراتيجيات لتنفيذها بشكل متواصل ومستمر.

وفي الوقت نفسه تنفّذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار كوفيد 19.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:43 PM

أمانة عسير تخصّص أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير المرافق العامة

لمكافحة فيروس كورونا

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
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1,173

خصصت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أربعة آلاف عامل، مدعومين بنحو 747 آلية ومعدّة متنوعة؛ لرش وتطهير وتعقيم المرافق العامة بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها باشرت فعليًّا أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المرافق العامة بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف: تأتي تلك الأعمال ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال، والتخطيط ورسم الإستراتيجيات لتنفيذها بشكل متواصل ومستمر.

وفي الوقت نفسه تنفّذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار كوفيد 19.

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