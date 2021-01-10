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مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس

انطلقت 21 ديسمبر الماضي برعاية أمير المنطقة وتستهدف 3 فئات للمشاركة

بدأ العد التنازلي لإغلاق فترة التسجيل في المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم حي سمايا؛ حيث سيتم الإغلاق يوم الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021، وتستهدف المسابقة 3 فئات للمشاركة تتضمن: فئة الشركات والمكاتب الهندسية، وفرق العمل من المتخصصين والمستقلين، إضافة إلى فئة الجهات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

كما تهدف المسابقة التي انطلقت في 21 ديسمبر 2020 برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، إلى إبراز هوية المنطقة الشرقية ودمجها بطريقة معاصرة من خلال تصميم حي سكني يحقق الاستدامة ويؤمن جودة الحياة لساكنيه، وفق اشتراطات البلدية ووزارة الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار التنويع في أحجام وأشكال الوحدات السكنية لتتناسب مع أحجام الأسر المستفيدة ودمج مستفيدي الإسكان التنموي مع شرائح المجتمع المختلفة، في نسيج عمراني متناغم.

بدورها، حرصت لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية التابعة للجنة الوطنية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية على أن تحتوي الأرض المخصصة للمشروع والتي تبلغ مساحتها أكثر من 125 ألف م2 على مميزات مختلفة تتضمن: التنوع في أحجام وأنواع الوحدات السكنية لتأمين خيارات متعددة من العيش مع مراعاة التنوع والتجانس في نفس الوقت، وأن يحتوي المخطط على المرافق والخدمات العامة التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل: الملاعب، حدائق الأطفال، مسارات للمشاة والدراجات الهوائية؛ لتحقيق حياة صحية آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من مميزات الموقع الذي يطل على شارع تجاري 60 مترًا؛ لتوفير نشاط تجاري كاستثمار يؤمن دخلًا للمشروع ويساهم في نفقات الصيانة والتشغيل.

يُذكر أن بدء تحكيم المشروعات سيتم في يوم الأحد الموافق 12 مارس، وسيتم إصدار التوصيات وإعلان الفائزين يوم الخميس الموافق 8 أبريل من العام الجاري.

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مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس
سبق

بدأ العد التنازلي لإغلاق فترة التسجيل في المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم حي سمايا؛ حيث سيتم الإغلاق يوم الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021، وتستهدف المسابقة 3 فئات للمشاركة تتضمن: فئة الشركات والمكاتب الهندسية، وفرق العمل من المتخصصين والمستقلين، إضافة إلى فئة الجهات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

كما تهدف المسابقة التي انطلقت في 21 ديسمبر 2020 برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، إلى إبراز هوية المنطقة الشرقية ودمجها بطريقة معاصرة من خلال تصميم حي سكني يحقق الاستدامة ويؤمن جودة الحياة لساكنيه، وفق اشتراطات البلدية ووزارة الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار التنويع في أحجام وأشكال الوحدات السكنية لتتناسب مع أحجام الأسر المستفيدة ودمج مستفيدي الإسكان التنموي مع شرائح المجتمع المختلفة، في نسيج عمراني متناغم.

بدورها، حرصت لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية التابعة للجنة الوطنية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية على أن تحتوي الأرض المخصصة للمشروع والتي تبلغ مساحتها أكثر من 125 ألف م2 على مميزات مختلفة تتضمن: التنوع في أحجام وأنواع الوحدات السكنية لتأمين خيارات متعددة من العيش مع مراعاة التنوع والتجانس في نفس الوقت، وأن يحتوي المخطط على المرافق والخدمات العامة التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل: الملاعب، حدائق الأطفال، مسارات للمشاة والدراجات الهوائية؛ لتحقيق حياة صحية آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من مميزات الموقع الذي يطل على شارع تجاري 60 مترًا؛ لتوفير نشاط تجاري كاستثمار يؤمن دخلًا للمشروع ويساهم في نفقات الصيانة والتشغيل.

يُذكر أن بدء تحكيم المشروعات سيتم في يوم الأحد الموافق 12 مارس، وسيتم إصدار التوصيات وإعلان الفائزين يوم الخميس الموافق 8 أبريل من العام الجاري.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
02:10 PM

مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس

انطلقت 21 ديسمبر الماضي برعاية أمير المنطقة وتستهدف 3 فئات للمشاركة

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عبدالله السالم - الدمام
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بدأ العد التنازلي لإغلاق فترة التسجيل في المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم حي سمايا؛ حيث سيتم الإغلاق يوم الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021، وتستهدف المسابقة 3 فئات للمشاركة تتضمن: فئة الشركات والمكاتب الهندسية، وفرق العمل من المتخصصين والمستقلين، إضافة إلى فئة الجهات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

كما تهدف المسابقة التي انطلقت في 21 ديسمبر 2020 برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، إلى إبراز هوية المنطقة الشرقية ودمجها بطريقة معاصرة من خلال تصميم حي سكني يحقق الاستدامة ويؤمن جودة الحياة لساكنيه، وفق اشتراطات البلدية ووزارة الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار التنويع في أحجام وأشكال الوحدات السكنية لتتناسب مع أحجام الأسر المستفيدة ودمج مستفيدي الإسكان التنموي مع شرائح المجتمع المختلفة، في نسيج عمراني متناغم.

بدورها، حرصت لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية التابعة للجنة الوطنية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية على أن تحتوي الأرض المخصصة للمشروع والتي تبلغ مساحتها أكثر من 125 ألف م2 على مميزات مختلفة تتضمن: التنوع في أحجام وأنواع الوحدات السكنية لتأمين خيارات متعددة من العيش مع مراعاة التنوع والتجانس في نفس الوقت، وأن يحتوي المخطط على المرافق والخدمات العامة التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل: الملاعب، حدائق الأطفال، مسارات للمشاة والدراجات الهوائية؛ لتحقيق حياة صحية آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من مميزات الموقع الذي يطل على شارع تجاري 60 مترًا؛ لتوفير نشاط تجاري كاستثمار يؤمن دخلًا للمشروع ويساهم في نفقات الصيانة والتشغيل.

يُذكر أن بدء تحكيم المشروعات سيتم في يوم الأحد الموافق 12 مارس، وسيتم إصدار التوصيات وإعلان الفائزين يوم الخميس الموافق 8 أبريل من العام الجاري.

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