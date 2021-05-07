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استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة

اعتمدت التوسع بالوجبات "مسبقة التجهيز" وتوطين هذه الصناعة بتوجيه وزير الداخلية

نفّذت لجنة تطوير الإعاشة والتموين بمكة المكرمة برئاسة أمانة العاصمة المقدسة وعضوية كل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشؤون الصحية وبمشاركة طائفة متعهدي الإعاشة جولات ميدانية على عدد من مطابخ وإعاشة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج للاطلاع على الإمكانات والاستعدادات للتحول من تقديم وجبات الطبخ التقليدية إلى إنتاج الوجبات مسبقة التجهيز المبردة والمجمدة؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية باعتماد التوسع في مجال الوجبات مسبقة التجهيز في وإعاشة ضيوف الرحمن وتوطين هذه الصناعة.

وتفقدت اللجنة آليات العمل داخل هذه المطابخ وتطبيق المعايير والتجهيزات المطابقة لأعلى مواصفات أنظمة إدارة سلامة الغذاء العالمية، بدءاً من مرحلة الإعداد والتجهيز والحفظ وصولاً إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة.

فيما أبدى فريق العمل رضاه على ما تم الاطلاع عليه من تجهيزات وإمكانيات تحول مطابخ الإعاشة الحالية لإنتاج الوجبات مسبقة التجهيز بما يساهم في توطين هذه الصناعة وتلبية احتياجات مواسم الحج القادمة من هذه الوجبات إنفاذاً لتوجيهات حكوماتنا الرشيدة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بالعناية بضيوف الرحمن.

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استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة
سبق

نفّذت لجنة تطوير الإعاشة والتموين بمكة المكرمة برئاسة أمانة العاصمة المقدسة وعضوية كل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشؤون الصحية وبمشاركة طائفة متعهدي الإعاشة جولات ميدانية على عدد من مطابخ وإعاشة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج للاطلاع على الإمكانات والاستعدادات للتحول من تقديم وجبات الطبخ التقليدية إلى إنتاج الوجبات مسبقة التجهيز المبردة والمجمدة؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية باعتماد التوسع في مجال الوجبات مسبقة التجهيز في وإعاشة ضيوف الرحمن وتوطين هذه الصناعة.

وتفقدت اللجنة آليات العمل داخل هذه المطابخ وتطبيق المعايير والتجهيزات المطابقة لأعلى مواصفات أنظمة إدارة سلامة الغذاء العالمية، بدءاً من مرحلة الإعداد والتجهيز والحفظ وصولاً إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة.

فيما أبدى فريق العمل رضاه على ما تم الاطلاع عليه من تجهيزات وإمكانيات تحول مطابخ الإعاشة الحالية لإنتاج الوجبات مسبقة التجهيز بما يساهم في توطين هذه الصناعة وتلبية احتياجات مواسم الحج القادمة من هذه الوجبات إنفاذاً لتوجيهات حكوماتنا الرشيدة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بالعناية بضيوف الرحمن.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
03:59 PM

استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة

اعتمدت التوسع بالوجبات "مسبقة التجهيز" وتوطين هذه الصناعة بتوجيه وزير الداخلية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,805

نفّذت لجنة تطوير الإعاشة والتموين بمكة المكرمة برئاسة أمانة العاصمة المقدسة وعضوية كل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشؤون الصحية وبمشاركة طائفة متعهدي الإعاشة جولات ميدانية على عدد من مطابخ وإعاشة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج للاطلاع على الإمكانات والاستعدادات للتحول من تقديم وجبات الطبخ التقليدية إلى إنتاج الوجبات مسبقة التجهيز المبردة والمجمدة؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية باعتماد التوسع في مجال الوجبات مسبقة التجهيز في وإعاشة ضيوف الرحمن وتوطين هذه الصناعة.

وتفقدت اللجنة آليات العمل داخل هذه المطابخ وتطبيق المعايير والتجهيزات المطابقة لأعلى مواصفات أنظمة إدارة سلامة الغذاء العالمية، بدءاً من مرحلة الإعداد والتجهيز والحفظ وصولاً إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة.

فيما أبدى فريق العمل رضاه على ما تم الاطلاع عليه من تجهيزات وإمكانيات تحول مطابخ الإعاشة الحالية لإنتاج الوجبات مسبقة التجهيز بما يساهم في توطين هذه الصناعة وتلبية احتياجات مواسم الحج القادمة من هذه الوجبات إنفاذاً لتوجيهات حكوماتنا الرشيدة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بالعناية بضيوف الرحمن.

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