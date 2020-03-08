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كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية

احترازياً وتماشياً مع خطة الوزارة الوقائية وحرصاً على سلامة الجميع

أعلنت إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية حتى إشعار آخر ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الإدارة على صحة الجميع ودعم الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتفصيلاً أعلن مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية منها دوري مدارس التعليم المستمر على كأس الدكتور فهد الشلوي للموسم الرابع ومعرض أنشطة مدارس السجون بالعاصمة المقدسة بسوق مكة مول.


كما تم تأجيل معرض منتجات مراكز الأحياء المتعلمة ( بنين -بنات ) بسوق الضيافة والمسابقة الثقافية بين مدارس التعليم المستمر حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة وزارة التعليم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد احترازياً وحرصاً على سلامة الجميع.

التعليم المستمر بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية
سبق

أعلنت إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية حتى إشعار آخر ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الإدارة على صحة الجميع ودعم الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتفصيلاً أعلن مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية منها دوري مدارس التعليم المستمر على كأس الدكتور فهد الشلوي للموسم الرابع ومعرض أنشطة مدارس السجون بالعاصمة المقدسة بسوق مكة مول.


كما تم تأجيل معرض منتجات مراكز الأحياء المتعلمة ( بنين -بنات ) بسوق الضيافة والمسابقة الثقافية بين مدارس التعليم المستمر حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة وزارة التعليم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد احترازياً وحرصاً على سلامة الجميع.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:02 PM

كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية

احترازياً وتماشياً مع خطة الوزارة الوقائية وحرصاً على سلامة الجميع

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية حتى إشعار آخر ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الإدارة على صحة الجميع ودعم الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتفصيلاً أعلن مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية منها دوري مدارس التعليم المستمر على كأس الدكتور فهد الشلوي للموسم الرابع ومعرض أنشطة مدارس السجون بالعاصمة المقدسة بسوق مكة مول.


كما تم تأجيل معرض منتجات مراكز الأحياء المتعلمة ( بنين -بنات ) بسوق الضيافة والمسابقة الثقافية بين مدارس التعليم المستمر حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة وزارة التعليم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد احترازياً وحرصاً على سلامة الجميع.

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