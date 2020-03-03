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"الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

مرتبطة بالسفر إلى إيران.. الإجمالي 12 حالة

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.
وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.
وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:29 PM

"الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

مرتبطة بالسفر إلى إيران.. الإجمالي 12 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.
وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

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