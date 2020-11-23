النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا"

مع ترقب اجتماعات أوبك+ لبحث خيار تمديد التخفيضات

ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافيًا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا؛ ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش؛ بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولارًا للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية: "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير اليوم الاثنين: إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طوّرته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالًا بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًّا من 7.7 مليون برميل يوميًّا من يناير لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا"
سبق

ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافيًا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا؛ ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش؛ بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولارًا للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية: "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير اليوم الاثنين: إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طوّرته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالًا بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًّا من 7.7 مليون برميل يوميًّا من يناير لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:23 PM

أسعار النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا"

مع ترقب اجتماعات أوبك+ لبحث خيار تمديد التخفيضات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
517

ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافيًا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا؛ ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش؛ بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولارًا للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية: "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير اليوم الاثنين: إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طوّرته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالًا بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًّا من 7.7 مليون برميل يوميًّا من يناير لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,031
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة