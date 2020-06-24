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"بو عبيد": قرار المملكة بشأن الحج جاء في وقته ويؤكد وعي وحكمة القيادة الرشيدة

قال إنه للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد الشرع الحنيف

أشاد المدير التنفيذي لـ"إينوك" السعودية محمد بو عبيد، بِقرار المملكة بشأن حج هذا العام وفق تعليمات مُشددة وبعدد محدود جداً من المُسلمين داخل المملكة، الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد الشرع الحنيف.

وقال "بو عبيد": "ما هذا إلا تأكيد حِرص القيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بِن سلمان، على أمن واستقرار وراحة الحُجاج وِفق الأُسس والتعليمات المُكافحة لجائحة فايروس كورونا".

وأضاف: أن "القرار جاء في وقته ليؤكد أن السعودية بقيادتها تمتلك قدراً كبيراً مِن الوعي والحِكمة والقُدرة على التخطيط ووضع الاستراتيجيات المُناسبة للسيطرة على جائحة بهذا الحجم، ووضع تعليمات مُشددة للحجاج في أن يكون الحج هذا العام بعدد محدود جداً ويقتصر على المُسلمين داخل المملكة العربية السعودية، وأداء مناسك شعيرة الحج بِكُل وعي وحرص واطمئنان".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بو عبيد": قرار المملكة بشأن الحج جاء في وقته ويؤكد وعي وحكمة القيادة الرشيدة
سبق

أشاد المدير التنفيذي لـ"إينوك" السعودية محمد بو عبيد، بِقرار المملكة بشأن حج هذا العام وفق تعليمات مُشددة وبعدد محدود جداً من المُسلمين داخل المملكة، الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد الشرع الحنيف.

وقال "بو عبيد": "ما هذا إلا تأكيد حِرص القيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بِن سلمان، على أمن واستقرار وراحة الحُجاج وِفق الأُسس والتعليمات المُكافحة لجائحة فايروس كورونا".

وأضاف: أن "القرار جاء في وقته ليؤكد أن السعودية بقيادتها تمتلك قدراً كبيراً مِن الوعي والحِكمة والقُدرة على التخطيط ووضع الاستراتيجيات المُناسبة للسيطرة على جائحة بهذا الحجم، ووضع تعليمات مُشددة للحجاج في أن يكون الحج هذا العام بعدد محدود جداً ويقتصر على المُسلمين داخل المملكة العربية السعودية، وأداء مناسك شعيرة الحج بِكُل وعي وحرص واطمئنان".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
07:38 PM

"بو عبيد": قرار المملكة بشأن الحج جاء في وقته ويؤكد وعي وحكمة القيادة الرشيدة

قال إنه للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد الشرع الحنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد المدير التنفيذي لـ"إينوك" السعودية محمد بو عبيد، بِقرار المملكة بشأن حج هذا العام وفق تعليمات مُشددة وبعدد محدود جداً من المُسلمين داخل المملكة، الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد الشرع الحنيف.

وقال "بو عبيد": "ما هذا إلا تأكيد حِرص القيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بِن سلمان، على أمن واستقرار وراحة الحُجاج وِفق الأُسس والتعليمات المُكافحة لجائحة فايروس كورونا".

وأضاف: أن "القرار جاء في وقته ليؤكد أن السعودية بقيادتها تمتلك قدراً كبيراً مِن الوعي والحِكمة والقُدرة على التخطيط ووضع الاستراتيجيات المُناسبة للسيطرة على جائحة بهذا الحجم، ووضع تعليمات مُشددة للحجاج في أن يكون الحج هذا العام بعدد محدود جداً ويقتصر على المُسلمين داخل المملكة العربية السعودية، وأداء مناسك شعيرة الحج بِكُل وعي وحرص واطمئنان".

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