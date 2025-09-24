علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.

مصادر: الأمن يضبط شباناً استغلوا مناسبة اليوم الوطني لممارسة المخالفات عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-24 علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 03:20 PM

مصادر: الأمن يضبط شباناً استغلوا مناسبة اليوم الوطني لممارسة المخالفات مارسوا عدداً من السلوكيات المخالفة للأنظمة في محافظة العيدابي





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علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.