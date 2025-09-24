علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.
مصادر: الأمن يضبط شباناً استغلوا مناسبة اليوم الوطني لممارسة المخالفات
مارسوا عدداً من السلوكيات المخالفة للأنظمة في محافظة العيدابي
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.
اعلان
مصادر: الأمن يضبط شباناً استغلوا مناسبة اليوم الوطني لممارسة المخالفاتعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-24
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
03:20 PM
مصادر: الأمن يضبط شباناً استغلوا مناسبة اليوم الوطني لممارسة المخالفات
مارسوا عدداً من السلوكيات المخالفة للأنظمة في محافظة العيدابي
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة جازان ضبطت عدداً من المخالفين والذين مارسوا بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، مساء أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في محافظة العيدابي.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
33,962
10 مليارات ..
17 يوليو
32,100
200 مليون
26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
35,670
يوم الوطن.. استشراف المستقبل
عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟
عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!
يحيى فقيهي
ملك وسيرة
يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض
مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟
ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة
خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن
حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي
محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"
عبدالغني الشيخ